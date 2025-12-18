Coahuila: ¿se combate con mayor eficacia al narco?

La estadística, se ha dicho en todos los tonos posibles, representa un termómetro eficaz para verificar si la implementación de las políticas públicas está logrando los resultados deseados. Porque, al final de cuentas, cada acción gubernamental está –o debe estar– orientada a conseguir un resultado concreto. Y para saber si se está consiguiendo se establecen indicadores de desempeño.

Todos los programas y proyectos públicos deben contar con indicadores de desempeño y estos tendrían que constituir el elemento más importante para determinar si quienes tienen a su cargo las instituciones públicas están cumpliendo o no con su deber.

TE PUEDE INTERESAR: CFE: ¿comienza el cambio hacia la energía limpia?

Pero siendo esta una verdad universal, sin duda existen indicadores cuyo comportamiento debe ser una prioridad. Es el caso, entre otros, de los relacionados con el combate a las adicciones, particularmente los relativos al consumo de drogas ilícitas .

Uno de los múltiples indicadores que sirven para medir la eficacia de las políticas en esta materia es el que muestra el volumen de drogas incautadas, es decir, de estupefacientes que son sacados del mercado, lo cual evita que el consumo siga expandiéndose.

No es dicho indicador el único que debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar los esfuerzos públicos en la materia, pero sin duda es uno muy relevante. Habría que leerlo en conjunto con otras variables para tener una visión más completa de la realidad, pero incluso por sí solo es importante.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al importante incremento que en Coahuila ha tenido el decomiso de drogas ilícitas en el último año. De acuerdo con las cifras oficiales, la incautación de diversas drogas creció este año en Coahuila a más del triple de lo realizado en 2024.

En efecto: de casi 144 kilogramos de drogas decomisadas el año pasado se pasó a 456 kilos. El resultado anterior, sin duda está directamente relacionado con un espectacular incremento en el número de cateos ejecutados de forma coordinada entre fuerzas estatales y federales en nuestra entidad: de 35 ejecutados en 2024 se pasó a 517 este año.

Se trata de cifras que hablan claramente de una mayor eficacia en el combate al crimen organizado en Coahuila, pero que deben ser explicadas a profundidad para considerar que reflejan, en efecto, una “nueva era” en la actitud de las autoridades hacia este tipo de delincuencia.

Porque está muy bien señalar la modificación relevante en la gráfica, pero si el hecho es simplemente coyuntural y no se sostiene en el tiempo, resulta imposible celebrarlo. Porque la lucha contra el narcotráfico no es una que se gane de una vez y para siempre, sino una batalla permanente.

Así pues, valdría la pena conocer a detalle qué cambió, dentro de las instituciones públicas responsables del combate al tráfico de estupefacientes, y la forma como esos cambios se podrán consolidar en el futuro inmediato para producir resultados, como el reseñado, de forma constante.