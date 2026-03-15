¿Qué hacer...? (3) El fatídico 8M

En nuestra diferencia de ideas y pensamientos está nuestra simpatía y coincidencia. Somos humanos civilizados y la humanidad ha avanzado por ello: por la confrontación y el debate de palabras e ideas. Jamás en la violencia, recrudecida hoy en todo el mundo. Donald Trump no quiere la democracia para Venezuela o Irán; quiere su petróleo. Trump quiere y exige que España sea aliada como pista de aterrizaje; no la quiere para promocionar su arte en general. Las mujeres, como cada año, en el fatídico 8M gritan, insultan, pintarrajean (es vandalismo y pandillerismo, tipificado como delito, y nadie, nadie es detenida. O debo escribir “detenid3s”, ¡puf!). Sin embargo, no quieren mejorar.

Una vez más, con el pasado texto del lunes, el cual fue el segundo de esta pequeña saga, se despertaron conciencias, se alertaron políticas y se desataron polémicas. Lo repito una vez más: no quiero provocar a nadie y menos convencer a ser humano alguno. Si mis ideas le agradan, hágalas suyas. ¿No le parecen? Deséchelas como bagazo que son.

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Quien esto escribe ama y respeta a las mujeres. De todo tipo de pelaje e inclinación personal. Tanto las amo y respeto: me he casado dos veces y hoy, mi padre Dios, me ha mandado la compañía de la bella regia de 24 años, Jazmín, quien en tertulia pasada, al invitarla a comer, me ha hecho hartas preguntas y sobradas sobre el demencial y vandálico 8M. Aquí se lo contaré en nuestro próximo encuentro de “Café Montaigne”.

Reinicio de nuevo: no estoy de acuerdo en eso llamado “8M”, un día de furia para... ser masacradas, violadas y vejadas el resto del año. Pero las mujeres, neoentes, lesbianas y un largo etcétera, no lo entienden; sigo insistiendo en lo mismo: educación, cultura, poesía, arte en general y algo ya perdido... sentido común. ¿Aspirar a puestos de todo tipo hasta la escala superior? Sí, ¿en base a qué méritos? “Son muchas y ya lo merecen”. ¡Ay, diosito!

Estoy preparando un largo y buen ensayo sobre esto, titulado tentativamente “Visibilidad de la mujer: notas sobre el sexismo lingüístico y equidad de género”. Va un punto o dos rápidos y a vuela pluma, ya me estoy acabando el generoso espacio de libertad que es VANGUARDIA: el lenguaje debe de ser parejo, equitativo e inclusivo (lo que eso signifique, ja), porque el lenguaje, dicen las feministas recalcitrantes, viola, ultraja, etiqueta, muerde, discrimina y un largo etcétera.

Vamos a poner un ejemplo con animales para que nadie se sienta aludido. O tal vez sí. Hoy se ama y se quiere más a un pinche animal que a un ser humano. Voy. ¿Es correcto o permitido discriminar a las siguientes hembras de los siguientes “animalitos”? O, de plano, ¿en ellos ni pensar porque no hay equivalente lingüístico ni fonético y jamás ha existido en el habla popular y cotidiana? ¿Debemos obligar a todo mundo a que adopte equidad y respeto de género y sexo con las delfinas (hembra del delfín), las perras (hembra del perro), las gatas (hembra del gato), las lobas (hembra del lobo)...? Si pasa corriendo un jabalí por su casa, ¿cómo saber si decirle jabalí o jabalina? ¿O cuál es el nombre correcto para la hembra del jabalí? ¡Puf! De pinches locos.

ESQUINA-BAJAN

Otro ejemplo y rápido –insisto, estoy preparando un largo ensayo al respecto–: si una empresa publica el siguiente anuncio aquí, en el diario, ¿lo siguiente es sexista y es violencia de lenguaje en contra de las del 8M? Va el posible anuncio: “Empresa importante solicita trabajadores”. ¿O debería de ser así para que nadie se sienta violentado? “Empresa importante solicita trabajadores, trabajadoras y trajador3s?”. ¡Ja! Este ya no es mi mundo. Espere mi ensayo matón.

Saltillo muta, Coahuila muta; México todo cambia. Para bien y para mal. No hay contradicción al respecto. Hay noticias totalmente intrascendentes, las cuales... son las mejores noticias y nos desnudan de cuerpo completo. El año pasado hubo muertos y una intoxicación masiva en Hampton Inn. Este año y en febrero, hubo intoxicación por tamales. Y lo último de chisme en el vecindario: una mujer que existe en las redes sociales (ignoro si sea real), apodada “Lady Relojes”, Verónica Marlén Nájera, defraudó al parecer a varios clientes con relojes que eran clones o copias, los cuales vendía como originales. No soy juez ni verdugo; la autoridad deberá investigar y sancionar.

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Pero... se evidencia una cosa: los saltillenses (y los que no son de aquí de nacimiento, ya son legión y mayoría, nos superan 9 a 1) no saben comer ni comprar una buena joya cuando tienen un peso de más. Tienen pesos, son los nuevos “ricardos” (ricos, pues), pero son ignorantes, fácilmente manipulables y pueden pagar y comer carne de burro por carne de res japonesa...

“Cuando estés vieja y gris y soñolienta

y cabeceando ante la chimenea, toma este libro,

léelo lentamente y sueña con la suave mirada

y las sombras profundas que antes tenían tus ojos...”.

El cuarteto de versos es un fragmento de un poema poderoso de William Butler Yeats, Nobel de Literatura él, de los más grandes del mundo en haber existido en este planeta. ¿Es violencia verbal e inequidad de género su texto? ¿Y si las del 8M queman todo Yeats públicamente porque dice “vieja y gris y soñolienta”?

LETRAS MINÚSCULAS

¡Ay, diosito! Este ya no es mi mundo...