¿Qué pasaría si fundaran una religión basada en los ideales de Jesús?

María, la madre de Jesús, no concibió por obra del Espíritu Santo. Usted y yo sabemos que eso es imposible. Jesús tuvo hermanos: Santiago, José, Simón y Judas; en la Biblia se les menciona. Jesús no nació ni murió el día y año en que se cree. Algunas investigaciones serias ponen en duda incluso que haya nacido en Belén y ubican su nacimiento en Nazaret.

Jesús nunca se presentó ante los maestros en el Templo, dejándolos asombrados con inteligencia y respuestas. El galileo no sabía leer ni escribir y no disponía de educación formal alguna –mucho menos a los 12 años–. De milagros ni hablar: Jesús no levantó a Lázaro de la muerte, tampoco curó a los leprosos o a los ciegos, ni hizo cosas tan mundanas como convertir el agua en vino. Ah, y por cierto, mucho menos resucitó.

TE PUEDE INTERESAR: Estamos solos, irremediablemente solos en el universo

Jesús fue crucificado, un hecho brutal, pero fue algo que le ocurrió también a miles de judíos más, quienes se opusieron al Imperio romano dominante de Judea. Jesús fue, y sé que esto puede doler a muchos, un disidente que en su tiempo careció de la trascendencia que los años y la publicidad le han dado.

Y es que si aplicamos la razón, la lógica y el método científico sobre su leyenda, uno entiende aún más la figura del nazareno, uno muy diferente al que describen los Evangelios, textos que se convirtieron en propaganda, y de los que se desprenden muy poco del Jesús histórico, del real, del judío lleno de contradicciones, ejecutado y muerto, uno muy distinto al de los evangelios de donde surgió el Cristo, el Salvador, el Mesías y, por último, el Hijo de Dios.

De los evangelios, textos llenos de errores, adiciones, tergiversaciones, mentiras, malas traducciones, exageraciones y hasta manipulaciones, debemos de decir que ninguno fue escrito por alguno de sus discípulos. El primero –Marcos– data de alrededor de cuarenta años después de la crucifixión. Así que hoy, miles de años después, resulta difícil saber quién fue en realidad. Lo que sí sabemos es que nació en la región de Judá, hijo de madre y padres judíos, y guardaba la ley judía. Jesús, pues, era un judío; jamás quiso formar una nueva iglesia, mucho menos una nueva religión, pero si usted quiere creer otra cosa, hágalo, aunque en cuatro evangelios aceptados no dice nada de eso. Fueron los años y los siglos que impusieron al cristianismo como la religión oficial del Imperio romano y luego del mundo occidental.

Pero hay una verdad: el hombre al que muchos reconocen como el hijo de Dios, Jesús, el Cristo, palabra derivada del griego “Jristós”, que significa el Mesías o Salvador, partió en dos el curso de la historia desde hace 2 mil años con la fecha que muchos dan como su nacimiento y la de su muerte que, por cierto, cada año varía, algo que no ocurre con ningún otro personaje de la historia. Estos hechos cambiaron para siempre a la humanidad, pues es punto obligado para ubicar cualquier acontecimiento de la historia, aun en naciones no cristianas, pues todo lo que sucedió es a.C. o d.C. (antes de Cristo o después de Cristo) y el calendario que rige al mundo es el cristiano o gregoriano. Buena parte de nuestras vidas se rige por costumbres que se convirtieron en leyes y normas; a partir de una figura que se convirtió en el símbolo de una religión global.

TE PUEDE INTERESAR: Hablemos de Dios 255: el perfil psicológico de Jesús

Pero en algún momento de la historia se impuso de manera “oficial” el Jesús en agonía eterna, un Gólgota perpetuo, en lugar de una celebración a la vida, la utilización del sufrimiento de Jesús en la cruz como un instrumento de sometimiento intelectual con un propósito: si quieres redimirte debes sufrir, pues Jesús se sacrificó y murió por tus pecados y sólo la Iglesia es la llave de esa salvación y, claro está, quien tiene las llaves y el monopolio de la entrada al cielo: controla al mundo.

En lo personal, prefiero imaginarme a un mesías humano, alguien por el que vale la pena mejor vivir que morir. Elijo al Jesús que vivió amando y respetando a sus semejantes, el del compromiso con los oprimidos, los desposeídos, los que sufren. El que denunció las injusticias del poder y que actuaba en solidaridad.

Es por eso que no sería mala idea que cualquier día de estos, alguien bien intencionado, fundara una religión basada en todas las enseñanzas e ideales que Jesús el Nazareno predicaba y que fueron descritas en la Biblia. Eso sí sería una gran historia para contar. Feliz Navidad a todos.

@marcosduranfl