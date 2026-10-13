Quédate en Madrid

Hoy, mi hija menor, Regina, cumple 23 años. Lo hace en Madrid, España, a donde emigró para continuar su formación como soprano y cursar una maestría en ópera. Eligió una vocación que exige talento, disciplina y sacrificios, en una ciudad que ofrece oportunidades extraordinarias a quienes aspiran a construir una carrera musical. No se trata solamente de estudiar en otro país, sino de aprender a vivir, tomar decisiones y resolver problemas lejos de casa. Es entender que la independencia tiene un precio y que los sueños, por hermosos que parezcan, también exigen renuncias.

Hay despedidas que duelen y decisiones que enorgullecen. A veces son la misma. Y es que no hay mayor satisfacción para los padres que ver a sus hijos luchar por sus sueños, aunque alcanzarlos signifique tenerlos lejos. Porque educarlos para que vuelen es una cosa, pero verlos levantar el vuelo es muy distinto.

Una soprano no construye su carrera de un día para otro. La voz necesita preparación; el talento, disciplina; y la vocación, una voluntad capaz de sobrevivir a las dificultades. El público escucha unos minutos de interpretación, pero detrás de ellos hay años de trabajo que casi nadie ve. Es ahí donde comienza el verdadero mérito de perseguir un sueño.

Madrid le ofrece maestros, escenarios y la posibilidad de convivir con otras culturas. Sin embargo, más allá de esa imagen romántica, existe una realidad que pocas veces recibe aplausos: horas de estudio, ensayos interminables, competencia y la obligación de volver a empezar cuando las cosas no salen como se esperaba.

Por eso, mientras Regina se abre camino, su familia también enfrenta su propia adaptación. Las llamadas adquieren otro significado, las fotografías se convierten en noticias y cualquier mensaje que confirme que está bien trae tranquilidad. Descubrimos que se extrañan las cosas más sencillas: una conversación sin motivo, una risa espontánea o la posibilidad de preguntar cómo estuvo el día.

Regina comienza a escribir una historia que le pertenece, pues llega el momento en que los hijos dejan de necesitar que les indiquemos el camino y comienzan a recorrerlo por su cuenta. Los padres vivimos una contradicción difícil de resolver: queremos protegerlos de las dificultades y, al mismo tiempo, deseamos que tengan el valor de enfrentarlas. Nos gustaría tenerlos cerca, aunque sabemos que eso no debe convertirse en una limitación para su futuro. Porque ellos no vienen al mundo para cumplir nuestras expectativas, sino para construir su propia vida.

Regina: No renuncies a tus sueños por la nostalgia de casa. Aquí siempre tendrás un lugar, pero no permitas que las dudas se interpongan en aquello por lo que decidiste marcharte. Queremos verte regresar, pero también deseamos que encuentres escenarios donde cantar y oportunidades para demostrar de lo que eres capaz.

Sueño con el día en que podamos sentarnos en un teatro europeo, esperar a que se apaguen las luces y escucharte cantar. Imagino el telón abriéndose y tu voz llenando la sala; ese instante será la certeza de que todo el esfuerzo cobró sentido. Pero mi orgullo no depende de tu fama ni de los aplausos, sino de verte feliz haciendo lo que amas y de saber que tuviste el valor de intentarlo.

En medio de estas reflexiones aparece una canción de Mecano: “Quédate en Madrid”. La escuché durante años sin imaginar que algún día tendría un significado tan personal. Hoy, esa ciudad tiene una razón que ocupa un lugar especial en nuestra familia.