¿Quién gobierna en Allende, NL?

¿Les platico? ¡Arre!

Allende, NL.-

Está considerado la cuna del autotransporte federal de carga. Más de 200 empresas de este giro tienen su base aquí y además, alberga a más de 3,000 permisionarios conocidos como “hombres-camión”. La fama de Allende recorre el País porque se dice que los mejores operadores de tráilers o tractocamiones, nacieron aquí.

También se le reconoce por ser pionero y líder en la producción de naranja, mandarina y toronja. Treinta empresas empaquetadoras y procesadores de estos productos operan en dicho municipio, considerado nacionalmente como la capital citrícola de NL y en un descuido, de todo México.

El autotransporte de carga y los productores agrícolas de Allende son pilares de la economía local. Ambos giros representan el 87% de la generación de empleos de la población local e incluso de Linares, General Terán, Hualahuises, Cadereyta, Juárez, Montemorelos, Santiago y el mismo Monterrey.

A nivel nacional fue el primer municipio donde se implantó la modalidad de ceder el paso vehicular en las esquinas y la preferencia a los peatones. Aquí vive gente educada y apegada a sus costumbres religiosas. En este lugar, el 95% de sus habitantes profesan la fe católica. Todavía se alcanzan a ver aquí las procesiones de deudos de los difuntos caminar desde la funeraria rumbo a la iglesia y de ahí al panteón.

Sin ser uno de los más copiosos en su número de votantes registrados (33,196), Allende está considerado como un baluarte político, debido a su cercanía con Monterrey y a los factores económicos que he descrito aquí arriba.

El actual alcalde panista, Eduardo “Lalo” Leal Buenfil, ganó la alcaldía con 9,065 votos, el 54.51% de los votos.

Su contrincante, Diana Margarita Cavazos Lozano (MC), alcanzó 4,263 votos, el 25.64% del total.

Lo que hace importante a esta plaza -con miras a las próximas elecciones de junio 2027- es que se trata de uno de los municipios con la más alta relación habitantes/electores inscritos en el INE, pues del total de 38,000 habitantes, 33,196 tienen credencial para votar, aunque a la hora de ir a las urnas, los allendeses tienen el patético perfil de la abstención, pues en las pasadas elecciones votaron solamente 14,107 personas, poco menos de la mitad.

Otro dato es que en este municipio circula la mayor cantidad de vehículos de todo México, en relación al número de habitantes, que en vez de portar las placas legales, cuentan con las de algo que se hace llamar ONAPPAFA, (Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar), cuyo líder en NL se llama Jesús Manuel Zúñiga Maldonado y los nacionales responden al nombre de Teófilo Rodríguez Acosta y Guadalupe Barrios.

Se supone que tales vehículos están en proceso de legalizar su estadía en México, pero la AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automoviles) asegura que los de ONAPPAFA violan las reglas de importación y tildan a esa asociación como de fines políticos.

La conexión de este apunte con los hechos que narro, es que la primera autoridad que debe denunciar la proliferación de vehículos “chuecos” o “chocolates” es la presidencia municipal y sucede que en los últimos 8 años, Allende tiene la triste fama de que sus alcaldes en dicho periodo -Eva Patricia Salazar (2018-2024) y “Lalo” Leal (desde 2024) no han dicho esta boca es mía al respecto, lo cual es causa de una proliferación de los vehículos de la ONAPPAFA, con el consiguiente daño al erario federal.

Las denuncias:

Los robos están a la orden del día.

Ante la impunidad de las “fuerzas del orden”, los amantes de lo ajeno se dan el lujo de robar las llantas de cajas de tractocamiones y dejarlas montadas en sus propios rines.

Ciudadanos de Allende señalaron a este medio que los 120 elementos policiacos registrados en la nómina municipal, están haciendo su agosto con cuanto vehículo con placas foráneas atraviesa la Carretera Nacional.

”Muchos de los mismos policías se niegan a hacer eso, pero los obligan sus jefes”, expresó Enrique Marroquín.

”Preferentemente detienen a vehículos de carga, aunque también lo hacen con vehículos particulares y se les está pasando la mano pues también a los locales nos pegan”, dijo Enrique, dueño de un negocio de comida rápida en el Centro de Allende.

El responsable de todo esto es Salvador Sepúlveda Trejo, quien se desempeña como secretario de Seguridad Pública.

”Hasta a los cirqueros les pedían moche”, expresó, refiriéndose al circo Soley, que dio funciones en Allende durante las dos últimas semanas de julio pasado.

El mismo denunciante señaló que sin motivo alguno sufrió el cierre de su establecimiento durante una semana porque se negó a pagar el moche que le pedía un “gendarme” (así lo llamó) pues se negó a cubrir la cuota mensual que cobran como lo hacen los delincuentes.

Al respecto, la página de transparencia de Allende es de las más complicadas a nivel nacional y se necesita prácticamente contratar a un hacker para conocer los movimientos financieros del hermano del alcalde, que es quien realmente gobierna aquí.

Otro aspecto negativo de la actual administración municipal es lo que concierne al área de Desarrollo Urbano.

Su titular, Servando Fernández, es señalado por desarrolladores de bienes raíces, como operante de una red de trafiques que concede “el último permiso” hasta que sus enviados eligen los mejores lotes y las esquinas privilegiadas de los fraccionamientos.

Detrás de todo esto, los denunciantes señalan no tanto al alcalde, sino a su hermano, “el doctor” Rubén, que así le gusta que le llamen.

Colofón:

Si el PAN quiere reivindicarse ante los votantes, su líder de facto en NL, Raúl Gracia, tiene mucho por hacer en Allende.

Hablé con él hace más de un mes y me dijo que él no interviene en los asuntos de Allende.

Pues debería, dado que la dupla Leal Buenfil le está dando en la mera maceta al nombre del partido político que fundaron Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna, el 16 de septiembre de 1939. Además, los hermanos Leal Buenfil tienen convertido al ayuntamiento en una olla de grillos.

Los panorámicos que tapizan la Carretera Nacional a su paso por Allende, hablan de una aprobación mentirosa de la ciudadanía hacia su alcalde. HORA CERO, la fuente de ese libelo, es un medio que se vende al mejor postor y ni siquiera tiene registrado su nombre y menos el giro como encuestador.

https://www.detona.com/articulo/glosa-exclusiva-2o-informe-del-alcalde-lalo-leal-en-allende-nl

https://www.detona.com/articulo/lalo-en-allende-alcalde-con-90-de-aprobacion-es-real

https://www.detona.com/articulo/retiran-anuncio-falso-sobre-alta-aprobacion-del-alcalde-de-allende

https://www.detona.com/articulo/samuel-y-patricia-placido-garza-revela-maniobras-del-pan-70

Cajón Desastre:

DETON está cumpliendo sus primeros 6 años de vida.

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