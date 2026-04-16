¿Quién para el boom de fraudes inmobiliarios?

Esos vivales se burlan no solo de inversionistas; también de organismos y autoridades que se supone están para regular y proteger el mercado financiero e inmobiliario.

Para “amolarla de acabar”, el centro de operaciones de la familia Lobatón y de Fernando García Sada, es San Pedro Garza García, la otrora joya de la corona, hoy bastante abollada debido a la ambición de tipos como José Luis David Kuri, más ocupado en sus afanes por ser alcalde de dicho municipio, que en cumplir con su responsabilidad como secretario de Seguridad Pública.

Los Lobatón actuaron en contubernio y complicidad con Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, durante los seis años de éste como alcalde sampetrino.“Se papearon”, me dijo uno de los dos mil inversionistas afectados por dicha familia.

Mauricio Fernández (QEPD) les paró el alto en varios frentes, como el más emblemático y costoso para ellos: Las Terrazas.

Pero apenas dejó la alcaldía, ese complejo de edificios de departamentos ubicado abajo de la casa del gobernador Samuel García, se desató, merced a que el ex alcalde, Ugo Ruiz, traicionó la confianza en él depositada por Mauricio, su mentor.

Vecinos de las colonias aledañas denunciaron desde el año 2015, que Las Terrazas fue construido sobre una cañada, que el también finado Diego Sada Zambrano vendió a un precio irrisorio a los Lobatón.

Sin embargo, esta familia ha expandido sus territorios más allá de San Pedro Garza García, llegando mediante sus mismos métodos oscuros a Monterrey, entre otros municipios.

Su más reciente trastada es el presunto fraude inmobiliario de ”Proyectos 9”, cuya causa ha sido tomada por el senador Waldo Fernández, llevándolo a la máxima tribuna legislativa de México.

Los desarrollos involucrados en este proyecto son Sohl, LoLa, LaLo y diversas torres identificadas como Amarillo Moca, Verde Moca y Azul Moca.

Waldo presentó un punto de acuerdo en el Senado para exhortar a la Fiscalía General de Justicia en NL investigar de manera inmediata este presunto fraude inmobiliario.

No se trata solo de una sugerencia, es un reclamo de justicia para que se determine el destino de los fondos entregados por más de dos mil afectados que han visto truncado su anhelo de contar con una vivienda nueva.

Bajo una fachada de modernidad y plusvalía, miles de familias entregaron a los Lobatón montos que van desde $400 mil a $15 millones, confiando en la entrega de departamentos y locales comerciales que debieron quedar listos en el año 2023.Los Lobatón promovieron a su empresa “Proyectos 9” bajo un esquema de inversión denominado “capital semilla”, mediante el cual miles de personas aportaron recursos económicos con el fin de recibir en un plazo determinado departamentos y otros bienes inmuebles en proyectos verticales.