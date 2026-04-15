Mañanas lentas protegen corazones rápidos

Tengo al mejor cardiólogo de la comarca, mi querido amigo, el doctor Félix Cedillo.

Estoy tocando por nota la partitura “musical” que diseñaron él y su equipo para mí, porque no solo me quiero sentir bien, ¡quiero estar bien!

Y hurgando entre las notas de mi larga estancia que tuve en Japón, me encontré unos apuntes que cierto doctor en Kyoto compartió hace algunos años con quienes éramos becarios de la organización AOTS, Association for Overseas Technical Scholarship, también conocida como Jetro.

Bueno, pues ayer leí una lista que alguien publicó, basada precisamente en el tema de esos apuntes.

Después de tantos años, las recomendaciones del doctor Nikito Nipongo (es un pseudónimo, porque ahora que hablé con él me pidió no revelar su nombre, porque es modesto “diamadre”).

Con algunos ajustes de traducción, gracias a mi casi olvidado japonés, comparto estas recomendaciones, que coinciden totalmente con la “música” que estoy leyendo de mi director de orquesta, el doctor Félix Cedillo.

VAN

-Un cardiólogo japonés estudió durante más de 20 años a pacientes que parecían “perfectos de salud sobre el papel”. A saber:

-Peso saludable. No fumadores. Bebedores de alcohol casi rayando en las leyes del Hezbolá (Partido de Dios). Sin riesgo genético evidente.

Y AUN ASÍ...

-Aparición repentina de infartos a los 40, 50, 60 años. Pruebas normales un año antes. Sin señales de advertencia.

-Se investigaron las causas habituales: Mala alimentación. Falta de ejercicio. Estrés emocional y laboral. Genética.

-Ninguna explicaba la situación... hasta que el galeno nipón notó algo muy simple:

-¿Cómo se despertaban por la mañana? Casi todos hacían lo mismo:

-Levantarse de golpe nada más abrir los ojos.

-En estos casos, el cerebro se despierta rápidamente, pero el cuerpo sigue medio dormido, porque el corazón aún está en “modo noche”.

¿RESULTADO?

-La presión arterial aumenta bruscamente. El cortisol -la hormona del estrés- se eleva rápidamente.

-Los vasos sanguíneos se contraen.

-Para el sistema nervioso, esto no es un “buenos días”, sino una respuesta de alarma/pánico.

-El cardiólogo lo resume así:

-“La mente cree que es de día, pero el cuerpo siente que está bajo ataque”.

-Este pequeño desajuste sobrecarga los vasos sanguíneos, especialmente después de los 40 años de edad y el efecto se acumula con el tiempo.

POR ESO EN JAPÓN, EL ENFOQUE HA CAMBIADO

-No medicamentos. No stents ni marcapasos, ni otros dispositivos, como los que ese mercader de origen libanés, disfrazado de médico, Guillermo Torre-Amione, promueve entre sus espinillentos residentes del Zambrano Hellion, para aumentar los ingresos de dicho hospital... de sus bolsillos... y los de sus compinches del TecSalud ¿verdad, rectores, vicerrectores, directores y demás fauna que medra en el ITESM?