Mañanas lentas protegen corazones rápidos
Plácido DETONA® Hoy, un remanso de salud, en medio del ajetreo político
¿Les platico? ¡Arre!
Tengo al mejor cardiólogo de la comarca, mi querido amigo, el doctor Félix Cedillo.
Estoy tocando por nota la partitura “musical” que diseñaron él y su equipo para mí, porque no solo me quiero sentir bien, ¡quiero estar bien!
Y hurgando entre las notas de mi larga estancia que tuve en Japón, me encontré unos apuntes que cierto doctor en Kyoto compartió hace algunos años con quienes éramos becarios de la organización AOTS, Association for Overseas Technical Scholarship, también conocida como Jetro.
Bueno, pues ayer leí una lista que alguien publicó, basada precisamente en el tema de esos apuntes.
Después de tantos años, las recomendaciones del doctor Nikito Nipongo (es un pseudónimo, porque ahora que hablé con él me pidió no revelar su nombre, porque es modesto “diamadre”).
Con algunos ajustes de traducción, gracias a mi casi olvidado japonés, comparto estas recomendaciones, que coinciden totalmente con la “música” que estoy leyendo de mi director de orquesta, el doctor Félix Cedillo.
VAN
-Un cardiólogo japonés estudió durante más de 20 años a pacientes que parecían “perfectos de salud sobre el papel”. A saber:
-Peso saludable. No fumadores. Bebedores de alcohol casi rayando en las leyes del Hezbolá (Partido de Dios). Sin riesgo genético evidente.
Y AUN ASÍ...
-Aparición repentina de infartos a los 40, 50, 60 años. Pruebas normales un año antes. Sin señales de advertencia.
-Se investigaron las causas habituales: Mala alimentación. Falta de ejercicio. Estrés emocional y laboral. Genética.
-Ninguna explicaba la situación... hasta que el galeno nipón notó algo muy simple:
-¿Cómo se despertaban por la mañana? Casi todos hacían lo mismo:
-Levantarse de golpe nada más abrir los ojos.
-En estos casos, el cerebro se despierta rápidamente, pero el cuerpo sigue medio dormido, porque el corazón aún está en “modo noche”.
¿RESULTADO?
-La presión arterial aumenta bruscamente. El cortisol -la hormona del estrés- se eleva rápidamente.
-Los vasos sanguíneos se contraen.
-Para el sistema nervioso, esto no es un “buenos días”, sino una respuesta de alarma/pánico.
-El cardiólogo lo resume así:
-“La mente cree que es de día, pero el cuerpo siente que está bajo ataque”.
-Este pequeño desajuste sobrecarga los vasos sanguíneos, especialmente después de los 40 años de edad y el efecto se acumula con el tiempo.
POR ESO EN JAPÓN, EL ENFOQUE HA CAMBIADO
-No medicamentos. No stents ni marcapasos, ni otros dispositivos, como los que ese mercader de origen libanés, disfrazado de médico, Guillermo Torre-Amione, promueve entre sus espinillentos residentes del Zambrano Hellion, para aumentar los ingresos de dicho hospital... de sus bolsillos... y los de sus compinches del TecSalud ¿verdad, rectores, vicerrectores, directores y demás fauna que medra en el ITESM?
ENTONCES, ¿CÓMO EVITAR INFARTOS?
-Solo un breve periodo de transición.
-Entre el sueño y la vigilia, pausar unos 60 segundos de adaptación:
-Despierta. Quédate inmóvil. Respira 4 veces lentamente.
-Siéntate despacio, con la cabeza ligeramente inclinada hacia delante.
-Espera 10 segundos, luego levántate como los puercoespines hacen el amor: despacito y con muuuucho cuidado...
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE QUE TE DESPIERTES ASÍ?
-Evitar la sobrecarga repentina. Reducir el pico de presión arterial. No enviar una señal de alarma al corazón.
-Si haces esto, después de un mes vas a observar lo siguiente:
-El cortisol matutino será más bajo. Habrá una disminución de la carga vascular. Bajarán de ritmo tus palpitaciones.
-Notarás una energía más equilibrada. Menos opresión en el pecho.
Y TODO ESTO...
-Sin medicamentos. Sin dispositivos. Solo permitir que el cuerpo se adapte al día.
-La mayoría de la gente daña su corazón antes del desayuno.
-No por la comida. No por el estrés. Sino por la rapidez con que se levanta todos los días.
-La mente no duerme. No lo necesita. El cuerpo ¡SÍ!
-Recuerda: Las mañanas lentas protegen los corazones rápidos.
CAJÓN DESASTRE
-Y hablando de deporte: Los burócratas juegan fútbol.
-Los secretarios, tenis.
-Los presidentes, golf.
-Eso significa que mientras más alto es el cargo, más pequeñas son las pelotas.
-Ahora...
-Los hombres juegan béisbol.
-Las mujeres, softbol.
-Con razón hay tantas mujeres con pelotas más grandes que las de los que se dicen hombres.
-Ahora entiendo muchas cosas.
-Y los huevones metichones naranjones botijones, ¿a qué juegan? Billar de bolsa o canicas de bolsillo.
-A ti te lo digo, mijo DI-LA-PI-LA, entiéndelo tú, mi nuera.
-Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.
-Quién sabe y en un descuido se nos aparezca por aquí Sanjuana Martínez, acompañada por su séquito de pajes majes, como el charolero ropavejero; por supuesto, el DI-LA-PI-LA y otras larvas en celo que anidan sus frustraciones en redes, chats y uno que otro medio medio que les dejan usar sus amigos medio periodistas, porque los enteros, ya les cerramos las puertas.