¿Quién? Ya saben quien

¿Quién les hizo creer a los campesinos que sin maíz no hay país, que habría soberanía alimentaria, y hoy están bloqueando carreteras porque no les cumplieron? ¿En el sexenio de quién tuvimos que empezar a importar maíz blanco, el que se usa para las tortillas, y en el que antes teníamos una producción que nos permitía ser autosuficientes?

¿Quién obligó a las aerolíneas a usar el AIFA y por ello ahora Estados Unidos está cancelando rutas aéreas a México? ¿Quién empoderó a los encapuchados radicales de las marchas, cuando le servían? ¿Por quién votaron los porros que cierran la UNAM a la primera de cambios? ¿Quién empoderó a la CNTE y hasta nombró secretaria de Educación a una de las suyas?

TE PUEDE INTERESAR: Si Álvarez Puga, el Rey del Outsourcing, habla...

¿Quién les prometió a los de Ayotzinapa que aclararía todo y sus hijos regresarían vivos como se los llevaron? ¿Quién le abrió la puerta comercial a China para que usara a México como túnel clandestino para meter sus productos a Estados Unidos? ¿Las políticas de quién cuidaban a los narcos y por ello ahora Estados Unidos ya anda hasta atacando lanchas frente a costas mexicanas? ¿En quién piensan los funcionarios americanos cuando dicen que el gobierno de México se coludió con los narcos? ¿De quién se quejaba Marco Rubio? ¿De quién son todos a los que les han quitado las visas, quién los puso?

¿Quién dejó Sinaloa hecho una zona de guerra? ¿Quién puso a Rocha Moya, saludó a la mamá de “El Chapo”, liberó a Ovidio y visitó seis veces Badiraguato? ¿Quién rompió relaciones con las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos? ¿Quién permitió que los narcos ya no tuvieran que esconderse y se incrustaran en la vida cotidiana del país?

¿Quién dijo que el fentanilo no se producía aquí y resulta que sí? ¿Quién dijo que ya había acabado con el huachicol y resulta que no? ¿Quién tiene el récord del sexenio con más asesinatos de la historia? ¿Y desapariciones? ¿Y extorsiones? ¿Quién hizo el AIFA a pesar de que le advirtieron que era mala idea y decidió extorsionar a las aerolíneas extranjeras para que a fuerzas lo usaran? ¿Quién dejó el aeropuerto Benito Juárez hecho un establo y ahora hay que remodelarlo porque ni modo de que esté así para el Mundial? ¿A quién se le ocurrió lo de Mexicana de Aviación que ya tuvo que adelgazarse?

¿Quién hizo la Megafarmacia que apenas El Universal retrató desde el aire como lo que es: un elefante blanco, sin movimiento alguno? ¿Quién dejó al país sin medicinas? ¿Quién dejó el sistema de salud del gobierno en condiciones tan precarias? ¿Quién desapareció las estancias infantiles que ya hubo que revivir? ¿Quién se pasó de gasto 6 por ciento del PIB? ¿Quién dejó a Pemex igual de endeudado nomás que ahora sin pagarles a los proveedores? ¿Quién dejó la deuda en su máximo histórico? ¿En el sexenio de quién inventaron Segalmex, que de tanta robadera ya lo tuvieron que desaparecer?

TE PUEDE INTERESAR: Megafarmacia del Bienestar: ¿un proyecto abandonado de AMLO?

¿De quién era “hermano” y secretario de Gobernación el que encumbró al cártel de La Barredora? ¿En el sexenio de quién Adán Augusto hizo todos los negocios posibles con todos sus amigos en todos los sectores donde había contratos que repartir? ¿La casa de bolsa de la mano izquierda de quién fue acusada por Estados Unidos de lavar dinero?

¿Secretario de Marina de quién era el que tenía a sus sobrinos operando la red de huachicol fiscal? ¿Amigos del hijo de quién son los contratistas del Tren Maya que se burlaban de que a lo mejor se descarrilaba... y se descarriló? ¿Quién es papá de Andy? ¿Quién empoderó a Noroña? ¿Quién es responsable del 90 por ciento de los problemas de Claudia Sheinbaum?

Ah, pero eso sí, ¿quién la hizo Presidenta?

@CarlosLoret