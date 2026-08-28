Quieren convertir el San José en centro comercial como Arboleda, de SPGG. Episodio 13

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    Quieren convertir el San José en centro comercial como Arboleda, de SPGG. Episodio 13
    Quieren convertir el San José en centro comercial. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Plácido Garza DETONA Médicos sugieren a Tomás Milmo Santos donar ese espacio a la UDEM, que así contaría con el hospital escuela que le falta

¿Les platico? ¡Arre!

El plan original de este empresario y otros inversionistas, es construir un centro comercial similar al Arboleda de la calle Roble, en San Pedro Garza García.

Su idea era iniciar la demolición del San José en junio pasado pero la fecha se les fue hasta julio de 2028.

Mientras eso sucede, el desalojo de los consultorios de ese emblemático hospital está a todo lo que da.

Las huestes de Torre-Amione se llevan entre los estetoscopios a prestigiados especialistas en diversas ramas de la medicina.

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Debido al retraso, están atrayendo a esos consultorios a recién egresados de la Escuela de Medicina del ITESM, con lo cual quedará en entredicho el prestigio que le imprimieron al San José los distinguidos médicos que son desalojados.

El San José saltó a la fama nacionalmente cuando fue convertido en un hospital especializado para atender a pacientes con COVID.

Esto tuvo un efecto paradójico, porque en un sentido acaparó la atención de miles de pacientes que llegaron de todo México e incluso del extranjero.

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Por otro lado, resintió cierta dosis de rechazo debido al temor que existía de contagiarse, si se acudía a sus instalaciones con otros propósitos médicos.

Cuando Torre-Amione consiguió la anuencia del Consejo ITESM para cerrarlo, el San José estaba en su mejor momento.

Hoy solo funcionan ahí las áreas de radio terapia, hemodiálisis y procesos de patología, porque el Zambrano Hellion no tiene espacio ni especialistas para atender esas ramas de la medicina.

Las mejores resonancias magnéticas, cateterismo y TAC’s estaban en el San José, pero las cerraron con la intención de operarlas en el Zambrano Hellion, y cuando los especialistas encargados de esos estudios no aceptaron los “moches” que pedían los secuaces de Torre-Amione, ambos hospitales borraron esos procesos médicos de sus portafolios de servicios.

Uno de los médicos que fueron “lanzados” de sus consultorios en el San José, me dijo que personalmente le pidió a Tomás Milmo Santos que antes de desmantelar ese hospital, tomaran en cuenta que TecSalud está obligado a ofrecer servicios de rescate y estabilidad de vidas.

Hacían esto en el San José. Ya no y el Zambrano Hellion ha fallado en repetidas ocasiones al respecto, como quedó documentado en el Episodio 12 de esta serie.

Resumen:

TecSalud desapareció en el San José los servicios médicos que le dieron reconocimiento internacional y ahora, el Zambrano Hellion -con Torre-Amione al mando- está convirtiendo a ese hospital en un paria del sistema de salud privada en México, pero -eso sí- con precios estratosféricos como los que les gusta pagar a los sampetrinos, aunque les den gato por liebre.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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