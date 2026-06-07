“Rásquense con sus uñas”

Eran empresarios, que como cualquier inversionista buscaban el retorno de sus aportaciones a través de asignaciones directas o arregladas;,de obras, servicios y “aviadores o recomendados”, colocados en puestos clave más por lealtad que por capacidad.

Eso es práctica común de los partidos en México. Durante la dictadura perfecta del PRI y en la Montessori, del PAN, (porque cada quien hacía lo que se le pegaba la gana), lo peor que pasaba era que quienes le metían dinero a las campañas lo recuperaban con contratos.

Que cada quien se rasque con sus uñas.

La instrucción del binomio AMLO/CSP (Morena); Jorge Romero (PAN); Alejandro Moreno (PRI); los González Torres (PVEM) y la dupla, Lupe y Beto Anaya (PPT, Partido del Poquito Trabajo), es la misma:

Ni un peso partido por la mitad reciben de sus partidos, quienes aspiran a gobernar los 17 Estados que tendrán elecciones para gobernador y alcaldes en 2027, más las legislaturas federales y locales.

Vámonos por partes, como decía el Dr. Jack the Ripper durante sus clases de disección anatómica en la irlandesa Escuela de Medicina de Dublín:

Esto se sigue haciendo, con el consiguiente perjuicio para los contribuyentes, porque obras y servicios se realizan de la manera más chafa posible.

VGR:

Recarpeteos asfálticos que a la primera llovizna vuelven a llenar a calles y avenidas, de cráteres lunares y similares.

Es que... “en el bacheo está el ganeo”.

NARCO-PODER:

Todo empeoró con la llegada de Morena al Palacio Nacional, porque se institucionalizó el financiamiento de las campañas con dinero del narco.

Testimonio de eso son los gobernadores morenistas, Alfonso Durazo (Sonora); Rubén Rocha Moya (Sinaloa); Américo Villarreal ( Tamaulipas) y el más descarado de todos, el “verde”, Ricardo Gallardo Cardona, que gobierna en SLP a pesar de sus antecedentes penales por narcotráfico.

Y A DÓNDE SE VAN LOS $7,000 MILLONES DE LAS PRERROGATIVAS 2026 DEL INE A LOS PARTIDOS?

A pesar de que Morena recibió este año $2,615 millones 798 mil; PAN: $1,297 millones 873 mil; PRI: $982 millones 462 mil; MC: $969 millones 301 mil; PVEM: $832 millones 101 mil y el PPT: $670 millones 613 mil, sus pre pre candidatos no reciben ni un cinco para las pre pre pre campañas en que andan metidos.

Entonces, a dónde se van los $7,368 millones que esos partidos ya recibieron como prerrogativas en base a los votos que obtuvieron en las elecciones de 2024?

Respuesta: Al bolsillo de los dueños de esos institutos políticos.

Demagógicamente, Morena dijo cuando entró AMLO, que regresarían una buena parte de ese dinero, pero NO han devuelto ni madres.

Ese dineral se lo reparten entre sí, los dueños cuyos nombres he citado, por eso tienen más propiedades que el nopal.

Entonces, de dónde sacan la lana para sus cuitas electoreras los que andan bien bien bien encuerdados?

- De aportadores “desinteresados” (sí, cómo no).

- Los menos de ellos, de sus propios recursos.

- Pero algunos ya son financiados -en lo que se conoce como “doble riesgo” porque aun no son candidatos- por el narco, que se ha infiltrado en la política como la humedad.

El mismo gobierno en el poder es causante de tanta corrupción, porque ésta empieza desde el momento en que los candidatos son “apoyados” por dinero privado o del narco.

Así se gestan las componendas y corrupciones que tanto padecemos.

El gobierno actual dice que combate la corrupción, pero la provoca desde los partidos políticos, por lo que les acabo de platicar.

Si en el ámbito privado no hay filantropía ni mecenazgo de a deveras (que en espíritu debe ser A-NÓ-NI-MA), en la política, menos.

El que le mete, le quiere sacar; pos nomás faltaba que no!, dicen en el rancho y en la calle, los rancheros y los callejeros.

CAJÓN DESASTRE:

- “Con razón donde lloran está el muerto”, diría mi abuela la alcaldesa, y dice ahora mi querido amigo, el Dr. Mario S., desde Linares, donde 4 huevos son 2 pares.

- Ello, refiriéndose al lloriqueo de los pre pre pre candidatos que ya no hallan qué manta colgar de un puente, un edificio o un cerro, con tal de promoverse entre los electores. Verdad, Tatiana?

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más Sanjuana Martínez y las larvas en celo que le siguen la corriente, sin saber en la que se están metiendo.

- Por lo pronto hoy, deseo que tengan todos ustedes, un plácido domingo 7, nomás no vayan a salir con la novedad que entraña ese dicho popular. Okay?