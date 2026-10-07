Reciben con humildad, Trofeo Regio XXVI, personajes de NL

¿Les platico? ¡Arre! Los diez ganadores de la Edición XXVI tienen una proyección que rebasa fronteras y posiciona la figura de la Entidad en los ámbitos social, educativo, científico, político, empresarial, tecnológico, cultural, deportivo, artístico y humano.

Ganaron: Olga Susana Méndez, Carolina Rodríguez, Liliana Melo de Sada, Amador Flores Aréchiga, Ildefonso Guajardo, Homar Rojas, Equipo Robocuppers, Los Herederos de Nuevo León, Porfirio Tamez y Sergio Gutiérrez Muguerza.

El Jurado Calificador estuvo integrado por Reyes Tamez, Leopoldo Espinosa Benavides, Jesús Ancer, Carlota Vargas, Bárbara Herrera, Dory Macdonal, César Garza Villarreal, Gregorio Farías Longoria, Héctor Morales, Laura Páez y Juan Montalvo. Presidió el Rector de la UANL, Santos Guzmán López y la ceremonia tuvo lugar en el Auditorio de la Biblioteca Universitaria, “Raúl Rangel Frías”, de la UANL. Esto fue lo más importante de uno de los eventos esperados en el campo del reconocimiento al ejemplo que legan al Estado, al País y a los ámbitos en los que cada uno se desempeñan en sus actividades personales, familiares y profesionales. El Trofeo Regio cumple este año 26 de haber sido instituido y ha sido otorgado a más de 250 ganadores en los campos ya mencionados.

La emotividad fue el sentimiento más percibido entre los galardonados, sus familias y los invitados que nos dimos cita en este evento que tuvo lugar la tarde-noche de un martes lluvioso y tormentoso. Como bien dijo uno de los asistentes, desafiar el tráfico vehicular de esas horas fue ya de por sí un logro para quienes se desplazaron desde diversas partes de la Ciudad, hacia San Nicolás de los Garza, donde se encuentra la hermosa Biblioteca que lleva el nombre del ex gobernador, Raúl Rangel Frías, figura clave en el desarrollo universitario, que destacó por su administración basada en el humanismo práctico.

Reyes Tamez, ex rector de la UANL y ex secretario de Educación Pública durante el sexenio de Vicente Fox, encomió la labor de los ganadores de este año y se refirió a algunos de los nombres que han ganado en las distintas categorías de las anteriores ediciones. 1. Los mensajes de los ganadores de esta edición fueron de agradecimiento a sus familias, a sus equipos de trabajo, pues -como dijo Sergio Gutiérrez Muguerza- el éxito nunca es labor individual sino de equipo. El empresario, que destaca internacionalmente en el campo de la siderurgia, habló del legado que todos estamos obligados a construir para quienes nos suceden y toman la batuta. En su caso, está preparando ya a la tercera generación de su familia y con este premio suma un reconocimiento que genera compromiso en hijos y nietos. 2. Olga Susana Méndez, como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, rindió tributo a quienes son víctimas y pidió que las autoridades a quienes dicho organismos hace recomendaciones en esa materia, simplemente las sigan. 3. Los Herederos de Nuevo León son una agrupación de música regional, formada por la segunda generación de verdaderas leyendas en ese género artístico y fueron reconocidos por llevar a los escenarios, el nombre de nuestra Entidad. 4. José Porfirio Tamez ha elevado el oficio de bibliotecario a rangos de ciencia doctoral, reconocidos dentro y fuera de México. 5. Los alumnos de FIME/UANL que forman el equipo de Robocuppers acaban de ganar el primer lugar en un certamen mundial de robótica realizado en Corea del Sur y representarán a la UANL, a Nuevo León y a México en uno que viene en camino y que tendrá lugar en Alemania. 6. Homar Rojas es un reconocido beisbolista oriundo de Santiago, NL, que brilló como cátcher en la Liga Mexicana y se tomó una tacita de café con los Dodgers de Los Angeles, en cuya organización jugó durante 4 años. Hoy es mánager en la Liga Mexicana del Pacífico.

7. Carolina Berenice Rodríguez llegó a las lágrimas cuando recordó sus años en el pueblito (así lo llamó ella) de El Carmen, NL y conmovió a la audiencia al platicar cómo inició en el ambiente campirano, su sueño de ser lo que es ahora: doctora en Astrofísica. Llevó porra, pues entre el auditorio estaban sus amigas matemáticas. Se ha ganado con creces el mote de “Rocket woman”.

8. Al recibir su trofeo, Amador Flores Aréchiga recordó cuando el Lic. Abelardo A. Leal Jr. -pionero del periodismo en El Norte- llamó “la bata blanca” al equipo de rectores de la UANL de los cuales él formó parte. “Soy el único que sigue vivo (tiene 85 años) pues ya partieron Alfredo Piñeiro, Luis Eugenio Todd y Roberto Moreira”. Amador hizo reír a la audiencia al mencionar que cuando comienza a aburrirse se inscribe en un doctorado, el último de los cuales obtuvo a sus actuales 85 años. En los pasillos le alcancé a escuchar cuando dijo que todavía tiene energía para buscar uno más. Aunque la tarea es difícil, pues el ser humano más longevo en lograr un doctorado fue el alemán, Ingeborg Rapoport, que lo logró en 2015 a sus 102 años de edad. Todavía vivió dos años más, pues falleció en Berlín el 23 de marzo de 2017.

9. Liliana Melo de Sada es un referente de la cultura dentro y fuera de México. Como le tocó recibir su trofeo inmediatamente después que Amador, dijo que a sus 70 años acaba de terminar sus estudios en el IPADE. Ella robusteció los afanes culturales de estas bárbaras tierras del norte -para hacer quedar mal el dicho de Vasconcelos- impulsando al Ballet de Monterrey, el Festival Santa Lucía, la Fundación México Monterrey 2010, el Paseo de la Mujer, entre otras.

10. El último galardonado de esta edición del Trofeo Regio fue Ildefonso Guajardo, artífice de los tratados comerciales de México con EEUU y Canadá, cuando fue el único secretario de Estado (Economía) que se sostuvo los seis años en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Días antes fue mencionado por algunos opinólogos despistados que lo ven como candidato de Morena a la gubernatura de NL, pero Poncho me dijo que formalmente no hay nada al respecto. “Soy muy amigo de Acosta Naranjo y los representantes locales de su partido me tiran buena onda. Por lo pronto, hay que dejar que Morena se despedace, no hay que distraerlos”. (Cito textualmente sus palabras). México necesita salmones acorazados, de cara a lo que viene En DETONA somos como salmones, pero blindados y acorazados, afirma Plácido Garza Cajón Desastre: DETONA está cumpliendo sus primeros 6 años de vida. Ha sido un esfuerzo enorme y los logros alcanzados se deben al empuje de gente como Jorge Lugo (q.e.p.d.); Rafael Elías Ayub (q.e.p.d.); Obed Campos (q.e.p.d.); la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza; Jorge Castañeda; Abraham Broca; Daniela de León; Jessica Ivonne Sena; Anilú Treviño; Liliana Janette Cruz; Iván Rico; Edwin Sánchez Landeros; Raúl Ronquillo, “Garabato”; Angel de León; Sergio Arturo Vela; Paco Calderón; Raúl Monter; Tere Sepúlveda; Justo Elorduy; Héctor Kalifa Mata; Gabriel Kalifa Madero; Emilio Kalifa Hernández; Jorge Bucay; Beatriz Pagés; Gustavo M. de la Garza Ortega; Ronny Kvist; Ron Ziv Ziglar; Luz María Ortiz Quintos; Roberto Echeverría; Jesús David Morales; Anabel Hernández; Angel Quintanilla; Javier Navarro Velasco; Ernesto Chapa; Angel Verdugo; Miguel Botello; Padre Paco; Rodin; Martha Bárcena; Agustín Gutiérrez Canet; Javier Lozano; Fernando Turner Dávila; Jorge Triana; Irving Gatell; Mark Staroselsky; Armando Fuentes Aguirre, “Catón”; Mouna Nabil; Emiliano Calvert; Ciro Gómez Leyva; Héctor Aguilar Camin; Raymundo Riva Palacio; Pablo Hiriart; Macario Schettino; Elena Chávez; Alberto Halabe Bucay; Oscar Tamez; Luis Antonio Guajardo; Federico Arreola; Stephanie Palacios; Lorenzo Córdova; Arturo Cueto; Roberto Garza; Kenneth Smith Ramos; Rogelio Ríos Herrán; Gerardo Priego; Norberto de la Rosa Buenrostro; Carlos Gómez Flores; Elena Goicoechea; Irma Garrido; Milo Sánchez; Sonya Garzarapport; Sonya Santos Garza Rapport; Pepé Macías (colaborador invidente); Carlos Chavarría; Heriberto Galindo; Emma Molina; Gretchen Backhoff; Laura Zapata; Juan Pablo Saavedra; José Luis Elizondo Treviño; Frank Durán; Alejandro Jodorowsky; Ernesto Pompeyo Serna Cerda; Javier Treviño; Paulo Coelho; José Luis Galván Hernández; José Luis Gustavo Coindreau Salinas; Fernando Vázquez Rigada; Gerson Gómez; David Colmenares Páramo; Carlos Arredondo; Alfonso Martínez Muñoz; Ricardo Marcos; Toño Chávez; Iñaki Alzugaray; Andrés Meza; Sergio Negrete; Dalia Lozano-Johansson; Santiago Garza Maldonado; Alma Lara; Eloy Garza; Clara Luz Flores Carrales; Jaime Mendoza; Gaby Pérez; Fernando Belaunzarán, Guillermo Rentería; más quienes se acumulen esta semana... Gracias a todos y también a los 23.5 millones de views y 105,000 suscriptores que tienen acceso en forma gratuita -todavía, jejeje- a más de 200,000 artículos y 8,600 videos en nuestras plataformas de prensa, radio y televisión vía nuestros propios streamings. Somos la primera plataforma mediática del mundo que opera sus contenidos al 100% mediante tecnologías de inteligencia artificial y también somos el primer medio que permite escuchar el 100% de sus contenidos escritos. Finalmente, gracias a nuestros clientes y patrocinadores que creen en esta opción de comunicación que busca convertir la información en acción, y que nos ha valido la conquista de premios y reconocimientos dentro y fuera de México. ¡Sigamos volando juntos!