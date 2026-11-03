Recta final del año

Los electores observan muchas situaciones anómalas por la guerra, los aranceles, la inflación y otras situaciones que afectan sus intereses.

Allá se celebran elecciones para elegir a funcionarios gubernamentales a nivel estatal y local, con el fin de ejercer la representación política.

Día electoral en los vecinos Estados de Norteamérica, ya no tan unidos.

Según la ley federal, las elecciones generales de presidente y del Congreso se celebran el Día de las Elecciones. Acontecen las de medio mandato este martes, siguiente al primer lunes de noviembre.

ESTORNUDOS Y PULMONÍAS

Estas elecciones generales federales se celebran en años pares: las presidenciales cada cuatro años y las congresionales cada dos.

Los comicios generales, que se realizan dos años después de las presidenciales, se denominan “elecciones de mitad de mandato”.

Las repercusiones en el subcontinente suscitan retos diversos en que muchas veces los estornudos de allá se convierten en pulmonías acá.

MES PRENAVIDEÑO

El 29 de noviembre se celebrará ya el Primer Domingo de Adviento, con el que se inicia el nuevo Año Litúrgico, con el Ciclo B.

Esta es la ascensión hacia la cima de la Navidad decembrina, tiempo de las posadas mexicanas, que debieran iniciarse desde el día 16 de ese próximo mes.

Es esta la recta final de este año 26 de los dosmiles. Un milenio que recorre su tercera década. Se prepara el lanzamiento de notables innovaciones, que cambiarán muchos estilos de vida en las naciones.

INGENIERÍA SOCIAL

De las aulas y talleres del Tec de Saltillo han salido ingenieros cuya capacitación los ha colocado en empresas transnacionales en el país y en el extranjero.

Una buena ingeniería social irá descubriendo el coloquio oportuno y maduro que logre objetivos de superación, sin causar entorpecimiento del tránsito de la ciudad.

Es ese un tipo de presión que suele utilizarse por otro tipo de grupos, como un modo de violencia que lesiona intereses de la comunidad urbana. Una sana conversación, civilizada y cumplida, con libertad y autenticidad, puede poner todo en un nivel admirable y ejemplar.