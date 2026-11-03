Recta final del año

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Opinión
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    Recta final del año

Los electores observan muchas situaciones anómalas

Día electoral en los vecinos Estados de Norteamérica, ya no tan unidos.

Allá se celebran elecciones para elegir a funcionarios gubernamentales a nivel estatal y local, con el fin de ejercer la representación política.

Los electores observan muchas situaciones anómalas por la guerra, los aranceles, la inflación y otras situaciones que afectan sus intereses.

Brujos, santos y difuntos

Según la ley federal, las elecciones generales de presidente y del Congreso se celebran el Día de las Elecciones. Acontecen las de medio mandato este martes, siguiente al primer lunes de noviembre.

ESTORNUDOS Y PULMONÍAS

Estas elecciones generales federales se celebran en años pares: las presidenciales cada cuatro años y las congresionales cada dos.

Los comicios generales, que se realizan dos años después de las presidenciales, se denominan “elecciones de mitad de mandato”.

Las repercusiones en el subcontinente suscitan retos diversos en que muchas veces los estornudos de allá se convierten en pulmonías acá.

MES PRENAVIDEÑO

El 29 de noviembre se celebrará ya el Primer Domingo de Adviento, con el que se inicia el nuevo Año Litúrgico, con el Ciclo B.

Esta es la ascensión hacia la cima de la Navidad decembrina, tiempo de las posadas mexicanas, que debieran iniciarse desde el día 16 de ese próximo mes.

Es esta la recta final de este año 26 de los dosmiles. Un milenio que recorre su tercera década. Se prepara el lanzamiento de notables innovaciones, que cambiarán muchos estilos de vida en las naciones.

INGENIERÍA SOCIAL

De las aulas y talleres del Tec de Saltillo han salido ingenieros cuya capacitación los ha colocado en empresas transnacionales en el país y en el extranjero.

Una buena ingeniería social irá descubriendo el coloquio oportuno y maduro que logre objetivos de superación, sin causar entorpecimiento del tránsito de la ciudad.

Es ese un tipo de presión que suele utilizarse por otro tipo de grupos, como un modo de violencia que lesiona intereses de la comunidad urbana. Una sana conversación, civilizada y cumplida, con libertad y autenticidad, puede poner todo en un nivel admirable y ejemplar.

Añoranza por el vocho

TÉ CON FE

– ¿Hay alguna plegaria para pedir buen humor?

– Sí. Es de Santo Tomás Moro: Dame, Señor, una buena digestión y, naturalmente, dame algo que digerir. Dame la salud del cuerpo y el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que guarde el recuerdo de todo lo que es bueno, bello y puro para que, al ver el pecado, no me asuste, sino que encuentre el medio de arreglar las cosas. Dame un alma que no conozca el aburrimiento ni la murmuración, quejas ni lamentos y no sepa gemir ni suspirar, y haz que no me inquiete ni dé importancia a eso tan embarazoso que llamamos: “yo”. Dame, Señor, el sentido del humor para sacarle a la vida un poco de alegría y que la hagan participar también a los demás. Amén...

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El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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