Recuperaciones sorprendentes

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Recuperaciones sorprendentes

No hace tanto que no había esperanza de curación.

El cáncer era enfermedad letal. La medicina fue progresando. Las extirpaciones tumorales, en desarrollo temprano, lograban sanación.

Deshumanización evitable

Algunas veces, una cirugía parecía ser una poda. Las metástasis invasoras se multiplicaban.

Actualmente se conocen casos en que se aplican radioterapias y quimioterapias contra las células contaminadas.

Muchas personas, que estaban en situaciones de gran riesgo, alcanzan una victoria total y viven, nuevamente, en plena normalidad.

TODO A SU TIEMPO

Parece que la cirugía practicada al pulmón del papa León ha sido oportuna y se ha informado que su recuperación va progresando sin obstáculos.

Es posible que pueda volver a sus ocupaciones habituales, como también lo logró su antecesor, papa Francisco, que cumplió su pontificado solo con un pulmón.

Son recuperaciones sorprendentes. Muchos las constatamos en personas conocidas que dan testimonio, agradeciendo sanación, que juzgan milagrosa.

DERECHO A SALUD DESATENDIDO

Salarios bajos. Carencia de medicamentos. Atención insuficiente. Los ciudadanos y el personal de servicios, que pagan impuestos, se sienten defraudados y salen a manifestarse por promesas no cumplidas.

El nuevo presupuesto aprobado tendrá que priorizar los satisfactores que ahora son escasos, en este campo tan delicado de los contribuyentes decepcionados.

OCTUBRE SALTILLENSE FESTIVO

Remata sus semanas el mes con el ya famoso rodeo y actividades culturales. Artesanía, filarmonía, gastronomía, vinatería, jineteo bravo y algo más va perfilando el rostro típico de esta capital, cada vez más visitada.

La luna saltillense de octubre es exportada a todo el hemisferio. Las nubes de lluvia, por coleadas de huracanes lejanos, podrán ocultar su destello espectacular.

MINI-FICCIONES ENCOGIDAS

En tres minutos jineteó al toro y, en otros tres, fue jineteado, en el suelo, por su terca cornamenta.

-Premio mayor de lotería al número habitual que, en ese sorteo, dejó de comprar.

-El candidato fue a votar y, en la boleta, se tachó a sí mismo.

TÉ CON FE

-Si vamos a hacer algo, se requiere ver: quién, qué, cómo, dónde, cuándo, con qué, por qué y para qué.

-Sí; pero si tienes fe, siempre verás también con QUIÉN lo vas a hacer...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud

Luferni

Luferni

El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Inmediatamente

Inmediatamente
true

POLITICÓN: Rodeo Saltillo pone a Manolo Jiménez en los reflectores nacionales

true

AHMSA: Critican que Gobierno federal se dejó engañar por CIESA
Así lució la espectacular entrada de la nueva Expo Coahuila durante la noche inaugural del Rodeo Saltillo 2026, un recinto que promete ser el epicentro de la fiesta vaquera y que hoy viernes 16 de octubre continúa con su cartelera de actividades.

Rodeo Saltillo 2026: Arranca con gran ambiente la fiesta ‘cowboy’; hoy continúa con Julión Álvarez
El retiro del vehículo se realizó hacia una zona de circulación permitida, de acuerdo con las autoridades.

Saltillo: Evacuan a más de 150 personas por pipa doble de combustible que intentaba subir pendiente de zona centro
A poco más de cuatro meses de su realización, más de mil 800 atletas ya han asegurado su participación. FOTOS: SANDRA GÓMEZ

Ponen en marcha el cronómetro para el Maratón Lala 2027

Pam Bondi, Lori Chavez-DeRemer y Kristi Noem estuvieron en una reunión de gabinete con el presidente Trump en enero. Todas habían dejado el gobierno para mayo.

Trump despide poco a poco a las mujeres de su gabinete
Ucrania también utiliza la red de satélites estadounidense para guiar los ataques con drones de largo alcance en Rusia.

Se está restableciendo el acceso de Ucrania al sistema Starshield, pero no fue Trump quien ordenó su restricción