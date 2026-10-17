Recuperaciones sorprendentes
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No hace tanto que no había esperanza de curación.
El cáncer era enfermedad letal. La medicina fue progresando. Las extirpaciones tumorales, en desarrollo temprano, lograban sanación.
Algunas veces, una cirugía parecía ser una poda. Las metástasis invasoras se multiplicaban.
Actualmente se conocen casos en que se aplican radioterapias y quimioterapias contra las células contaminadas.
Muchas personas, que estaban en situaciones de gran riesgo, alcanzan una victoria total y viven, nuevamente, en plena normalidad.
TODO A SU TIEMPO
Parece que la cirugía practicada al pulmón del papa León ha sido oportuna y se ha informado que su recuperación va progresando sin obstáculos.
Es posible que pueda volver a sus ocupaciones habituales, como también lo logró su antecesor, papa Francisco, que cumplió su pontificado solo con un pulmón.
Son recuperaciones sorprendentes. Muchos las constatamos en personas conocidas que dan testimonio, agradeciendo sanación, que juzgan milagrosa.
DERECHO A SALUD DESATENDIDO
Salarios bajos. Carencia de medicamentos. Atención insuficiente. Los ciudadanos y el personal de servicios, que pagan impuestos, se sienten defraudados y salen a manifestarse por promesas no cumplidas.
El nuevo presupuesto aprobado tendrá que priorizar los satisfactores que ahora son escasos, en este campo tan delicado de los contribuyentes decepcionados.
OCTUBRE SALTILLENSE FESTIVO
Remata sus semanas el mes con el ya famoso rodeo y actividades culturales. Artesanía, filarmonía, gastronomía, vinatería, jineteo bravo y algo más va perfilando el rostro típico de esta capital, cada vez más visitada.
La luna saltillense de octubre es exportada a todo el hemisferio. Las nubes de lluvia, por coleadas de huracanes lejanos, podrán ocultar su destello espectacular.
MINI-FICCIONES ENCOGIDAS
En tres minutos jineteó al toro y, en otros tres, fue jineteado, en el suelo, por su terca cornamenta.
-Premio mayor de lotería al número habitual que, en ese sorteo, dejó de comprar.
-El candidato fue a votar y, en la boleta, se tachó a sí mismo.
TÉ CON FE
-Si vamos a hacer algo, se requiere ver: quién, qué, cómo, dónde, cuándo, con qué, por qué y para qué.
-Sí; pero si tienes fe, siempre verás también con QUIÉN lo vas a hacer...