Región Sureste: ¿Qué proponen quienes aspiran a representarnos?

Por ello justamente, inventamos un modelo que implica seleccionar, de entre nosotros mismos, a individuos que tomen decisiones en nombre de todos. Los elegimos para que nos representen y para que, a partir de un proyecto político, discutan y deliberen respecto de lo que resulta más beneficioso para el colectivo.

La democracia representativa es un modelo de organización social que se hace cargo de una realidad puntual de las sociedades modernas: es imposible que todos participemos de forma permanente en la discusión de los temas de la agenda común y que cada decisión se tome a partir del consenso de todos los miembros de la comunidad.

El problema con el modelo es que, salvo cada vez más raras excepciones, sólo funciona en la teoría, pues en la práctica la idea de la representación política se encuentra cada vez más diluida, extraviada. Y todos, en menor o mayor medida, contribuimos a que ello ocurra.

Porque para que la teoría funcione, ambos extremos de la ecuación –el representante y el representado– deben hacer su parte. Pero para que cada quien contribuya a convertir al modelo en un elemento virtuoso de la vida pública, es preciso que todo mundo posea un grado razonable de conocimiento sobre los elementos y la dinámica del mismo.

Sobre todo, es necesario que los ciudadanos, es decir, quienes teóricamente somos representados por aquellos a los que elegimos, tengamos muy claro cuál es nuestro rol en este esquema, pues de otra forma la perversión del modelo es casi un hecho y, para que ello ocurra, será solamente cuestión de tiempo.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición relativo al hecho de que ninguno de los candidatos registrados para representar a los ciudadanos de la Región Sureste, en la próxima Legislatura del Congreso del Estado, ha expuesto alguna idea relacionada con la problemática que implica el formar parte de una zona metropolitana.

Es una realidad que no requiere explicación porque todos la vivimos –o la padecemos– todos los días y en todo momento: Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga son, para todo efecto práctico, una misma zona urbana con problemas compartidos que demandan soluciones distintas a las requeridas en el siglo pasado o incluso hace un par de décadas.