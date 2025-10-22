Regresan “Paranorman” y “Frankenstein” corregidos ... y mexicanos

La animación y el terror regresan hoy a las salas de cine de México con dos historias que han cautivado tanto desde su exhibición original como en versiones anteriores del texto primigenio del siglo XIX.

La primera de ellas se trata de la versión remasterizada de “Paranorman”, ópera prima del animador británico Chris Butler —y segunda joya del estudio LAIKA luego de “Coraline” (2009)— que en el año 2012 mantuvo en alto el prestigio de su equipo a un grado tal que al llegar la temporada de premios estuvo nominada al Oscar al Mejor Largometraje de Animación. En esta historia, Norman (con la voz de Kodi Smit-McPhee) pasa de ser un niño incomprendido a un héroe luego de enfrentar a fantasmas, zombies y adultos para salvar a su ciudad de una maldición centenaria.

“Paranorman” viene acompañada de un regalo adicional para sus fanáticos, con el nuevo cortometraje animado “Paranorman: The Thrifting”, dirigido por el diseñador principal de personajes de LAIKA, Thribault LeClercq, y escrito por el mencionado Chris Butler contando con las voces de la estrella de “Stranger Things”, Finn Wolfhard y Anna Kendrick retomando el papel de Courtney Babcock, la hermana mayor de Norman. Vale la pena destacar también que este estreno se adelanta en México dos días antes de los Estados Unidos, bajo el sello de Fathom Entertainment.

Sin embargo, si hablamos de historias que han cautivado por siglos, primero a sus lectores y después a los espectadores de varias de sus versiones, hoy llega a las salas de cine de nuestro país —un par de semanas antes de su estreno mundial a través de la plataforma de streaming de Netflix— la esperada versión de nuestro admirado compatriota Guillermo del Toro de la historia original de Mary Shelley “Frankenstein”, luego de haber recibido una ovación de 14 minutos en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, y protagonizada por Oscar Issac y Jacob Elordi.

La más reciente superproducción hollywoodense del cineasta mexicano ganador del Oscar a la Mejor Película y al Mejor Director del 2017 por “La forma del agua” (2017) así como al Mejor Largometraje de Animación del 2022 por “Pinocho de Guillermo del Toro”, también producida por Netflix, llega hoy a la capital del estado de Coahuila coincidentemente a las mismas salas que hace tres décadas proyectaron en los entonces conocidos como Gemelos Alameda “Frankenstein de Mary Shelley” (1994), protagonizada y dirigida por Kenneth Branagh como Víctor Frankenstein y el dos veces ganador de la estatuilla dorada Robert De Niro interpretando a “La Criatura”.

“Frankenstein de Guillermo del Toro”, por tanto, tiene a Oscar Isaac como Victor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico quien da vida a una criatura (Jacob Elordi), un experimento monstruoso que lleva finalmente a la destrucción tanto del creador como de su trágica creación. Y si bien ya conocemos desde la versión clásica de James Whale de 1931 hasta la hilarante versión cómica de otro maestro como Mel Brooks en “El Joven Frankenstein”, de 1974, aquí el mexicano le imprime su propio sello y no dudamos por lo mismo se encuentre presente otra vez con varias nominaciones al Oscar.

