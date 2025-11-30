Remendados y sin remedio

Opinión
/ 30 noviembre 2025
    Remendados y sin remedio
    En plena sesión del Congreso de NL, baboseando al celular, la Diputada Lupe Rodríguez, socia con su marido Beto Anaya, del PT. Al centro, robando cámara con la titular de SEGOB. Fotos: Grupo Detona

Plácido Garza DETONA Alianzas políticas son remedos y una burla para los ciudadanos. Dan la espalda al elector y se venden al mejor postor

¿Les platico? ¡Arre!

Es la historia de Beto Anaya y su esposa Lupe Rodríguez -dueños del PT-, de los González Torres en el PVEM y de quienes mangonean al PRI y al PRI buscando prebendas económicas y olvidándose del electorado.

El ámbito político en México es un estercolero, y MORENA menea el atole que todos éstos le dan con un dedo a la ciudadanía.

$!Al centro, la ciudadanía, rodeada de los partidos políticos que solo velan por sus parcelas.
Al centro, la ciudadanía, rodeada de los partidos políticos que solo velan por sus parcelas. Foto: Grupo Detona

En México no hay oposición seria y queda todo en manos del activismo cívico.

Pero aún en este último segmento hay rémoras oportunistas que reptan alrededor de protagonistas del poder.

Llenan las oficialías de partes de los congresos locales, con jo-jo-jo cosas y alucinadas propuestas que no llegan a ningún lado.

¿Botones de muestra?

- Saaantiago González -diputado federal del PT-NL- sacándole brillo a la pista de baile en que MORENA y sus aliados convirtieron al Congreso de la Unión.

$!Daniel Hinojosa y José Múzquiz, dos de los muchos falsos activistas. Pregúntenles qué fue de sus pomposas iniciativas y propuestas. NADA, NADA, NADA.
Daniel Hinojosa y José Múzquiz, dos de los muchos falsos activistas. Pregúntenles qué fue de sus pomposas iniciativas y propuestas. NADA, NADA, NADA. Foto: Grupo Detona

- Lupe Rodríguez -esposa de Beto Anaya y co-dueña del mismo PT, baboseando en el celular mientras su colega de curul -Claudia Caballero, del PAN- le tundía bien y bonito a Hernán Villarreal -ex experto en Movilidad y hoy secretario del ramo del “nuevo” NL- debido a la media vida que pierden miles de personas con el peor transporte urbano de todo México, por más que el Tal Samuel presuma sus calenturientos e inexistentes logros,al volante de su troca Tesla, marca que -por cierto- nunca llegó a Santa Catarina, Nuevo León, por más alharaca que “haigan” hecho las naranjitas podridas del MC.

$!Diputados de MORENA y aliados remendados, bailando en el Congreso de la Unión. El de rojo es Santiago González, del PT.
Diputados de MORENA y aliados remendados, bailando en el Congreso de la Unión. El de rojo es Santiago González, del PT. Foto: Grupo Detona

- El tristemente célebre “Niño Verde”, alardeando sus riquezas en yates y departamentos de lujo en Cancún.

- Gerardo Fernández Noroña, usurpando tierras ejidales en Tepoztlán.

- Adán Augusto López, con su Barredora Tabasqueña y émulos mulas en San Pedro Garza García.

$!El Tal Samuel a bordo de su troca Tesla, mientras miles de usuarios del transporte urbano sufren las de Caín.
El Tal Samuel a bordo de su troca Tesla, mientras miles de usuarios del transporte urbano sufren las de Caín. Fotos: Grupo Detona

- Los Monreal, caciques de Zacatecas.

- Andy López Beltrán, heredero del Señor de Palenque, al trono de México.

- Dolores Padierna y René Bejarano, Señores de la Mafia de las Ligas en Tepito y la Bondojo.

$!Se la pasan en las Oficialías de Parte de Congresos y otras dependencias, dejando propuestas que no llegan a ningún lado.
Se la pasan en las Oficialías de Parte de Congresos y otras dependencias, dejando propuestas que no llegan a ningún lado. Fotos: Grupo Detona

- Los Taddei, Amos del nuevo INE.

- Los Batres, Dueños de la SCJN, del poder judicial y de medio gabinete.

Todos éstos, ni remendados tienen remedio.

Mi abuela la alcaldesa diría: “Ni volviendo a nacer se arreglan y componen”.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

- Por lo pronto hoy, que tengan ustedes un Plácido Domingo.

Temas


Elecciones
ciudadanía

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


Morena
Movimiento Ciudadano
PRI
true

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

COMENTARIOS