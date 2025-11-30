Remendados y sin remedio

¿Les platico? ¡Arre! Es la historia de Beto Anaya y su esposa Lupe Rodríguez -dueños del PT-, de los González Torres en el PVEM y de quienes mangonean al PRI y al PRI buscando prebendas económicas y olvidándose del electorado. El ámbito político en México es un estercolero, y MORENA menea el atole que todos éstos le dan con un dedo a la ciudadanía.

En México no hay oposición seria y queda todo en manos del activismo cívico. Pero aún en este último segmento hay rémoras oportunistas que reptan alrededor de protagonistas del poder. Llenan las oficialías de partes de los congresos locales, con jo-jo-jo cosas y alucinadas propuestas que no llegan a ningún lado. ¿Botones de muestra? - Saaantiago González -diputado federal del PT-NL- sacándole brillo a la pista de baile en que MORENA y sus aliados convirtieron al Congreso de la Unión.

- Lupe Rodríguez -esposa de Beto Anaya y co-dueña del mismo PT, baboseando en el celular mientras su colega de curul -Claudia Caballero, del PAN- le tundía bien y bonito a Hernán Villarreal -ex experto en Movilidad y hoy secretario del ramo del “nuevo” NL- debido a la media vida que pierden miles de personas con el peor transporte urbano de todo México, por más que el Tal Samuel presuma sus calenturientos e inexistentes logros,al volante de su troca Tesla, marca que -por cierto- nunca llegó a Santa Catarina, Nuevo León, por más alharaca que “haigan” hecho las naranjitas podridas del MC.

- El tristemente célebre “Niño Verde”, alardeando sus riquezas en yates y departamentos de lujo en Cancún. - Gerardo Fernández Noroña, usurpando tierras ejidales en Tepoztlán. - Adán Augusto López, con su Barredora Tabasqueña y émulos mulas en San Pedro Garza García.

- Los Monreal, caciques de Zacatecas. - Andy López Beltrán, heredero del Señor de Palenque, al trono de México. - Dolores Padierna y René Bejarano, Señores de la Mafia de las Ligas en Tepito y la Bondojo.