Representante de Morena en IEC cobra doble sueldo

El director jurídico de la delegación federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Arturo Braña Sotomayor, violenta la ley al cobrar doble sueldo, acusan líderes morenistas.

El susodicho funcionario es también representante del Movimiento de Regeneración Nacional ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y por este concepto devenga un buen sueldo.

TE PUEDE INTERESAR: Visita de Sheinbaum pone en alerta a tres alcaldes de Coahuila

Arturo es protegido del titular de la oficina federal, Tanech Sánchez, que dicen se ha convertido en un próspero inversionista hotelero, constructor y bróker multiusos.

Si el apellido Sotomayor les dice algo, están en lo cierto, el protegido de Tanech es pariente del célebre lagunero Jesús Sotomayor, “El Pájaro”.

Por cierto, empleados de la dependencia aseguran que la delegación federal está llena de personajes de la CATEM y de funcionarios que operan el tráfico de influencias y otros negocios.

Pero eso será tema de otra colaboración...

‘LA PECHOCHA’

Muy buena resulta la iniciativa del Congreso local de visibilizar en Coahuila a las mujeres que han hecho historia y que ahora recomiendan poner sus nombres en las nomenclaturas de calles.

Pero la presidenta de Palacio Legislativo, Luz Elena Morales, debe ser muy exigente con los requisitos para cumplir con esta propuesta y evitar caer en frivolidades y lamentaciones.

De lo contrario, al rato vamos a ver calles con nombres tales como Mary Telma Guajardo, Esther Quintana, Tania Flores y hasta “La Pechocha”.

La memoria colectiva debe honrar a las causas de las mujeres, es verdad, pero hay que reglamentar bien quiénes pueden acceder a esta honrosa distinción.

TALISMÁN NACIONAL

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, tomará este viernes protesta como presidente de Ciudades Capitales de México.

El edil saltillense viajará a la capital del país para estar presente en el evento en el que asumirá la representación nacional.

Javier estará acompañado del gobernador Manolo Jiménez, socio fundador de este organismo durante su etapa como alcalde de Saltillo.

Sin duda, para los que gustan de la adivinación y la suerte, para Javier esto es un buen presagio...

LO QUE NO SE VIO

Durante la reciente visita de Claudia Sheinbaum a Monclova, ocurrió un hecho inédito que demuestra que la cortesía política no está peleada con pertenecer a distintos partidos políticos.

Por alguna razón de logística, los regidores Roberto Plata y Tello López, junto a Esra Cavazos, fueron instalados muy atrás del toldo de invitados al evento para estar cerca del presídium.

Al percatarse de la situación, el delegado regional del Bienestar, Pepe Erives, solicitó de inmediato al personal reacomodar al Boby, a Tello y a Esra quince o veinte lugares más adelante.

Con eso, los tres quedaron dentro del toldo, con una vista privilegiada del presídium, sin saber que el delegado los reacomodó, en un gesto de cortesía política.

Roberto Plata, además de regidor, es el dirigente municipal del Revolucionario Institucional.

JUSTICIA RETROACTIVA

El ex titular de la CMIC Monclova, Ricardo Maldonado, pagó por fin 4 millones de pesos, tras varios años de pelear contra los socios, por el desfalco de un millón y medio de pesos que dejó.

Ricardo se defendió como gato bocarriba para evitar regresar el dinero faltante; por los empresarios agremiados, se aferraron hasta que lograron ganar la demanda y obligarlo a cumplir.

El ex titular de la CMIC tuvo que pagar 2 millones y medio más por concepto de recargos y sueldos de los abogados de sus denunciantes.

De paso, el constructor deudor, afirman, fue expulsado de la asociación empresarial...