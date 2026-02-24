Visita de Sheinbaum pone en alerta a tres alcaldes de Coahuila

Opinión
/ 24 febrero 2026
    Visita de Sheinbaum pone en alerta a tres alcaldes de Coahuila
    Las acciones presidenciales envalentonaron a los morenistas, que confían en un golpe de suerte que los lleve a ganar cuando menos uno de los distritos electorales en junio próximo. CUARTOSCURO

Sheinbaum Pardo llegó con obras concretas en vivienda, salud y bienestar para los habitantes de Monclova, Saltillo y la Región Laguna

Una bocanada de optimismo trajo la presidenta Claudia Sheinbaum al morenismo coahuilense en su visita del fin de semana, a pocos meses de la elección a diputados locales.

Sheinbaum Pardo llegó con obras concretas en vivienda, salud y bienestar para los habitantes de Monclova, Saltillo y la Región Laguna.

Las acciones presidenciales envalentonaron a los morenistas, que confían en un golpe de suerte que los lleve a ganar cuando menos uno de los distritos electorales en junio próximo.

Ahora la preocupación debe estar en los alcaldes Javier Díaz, de Saltillo; Carlos Villarreal, de Monclova; y Román Alberto Cepeda, en Torreón.

La contención electoral territorial depende de ellos y perder un distrito los hará quedar mal, porque evidenciará una falta de control político y un descuido imperdonable.

Los enanos comienzan a crecer y, aunque no se nota el tamaño, el secretario de Organización de Morena, Andrés López Beltrán, y el delegado del Bienestar, Américo Villarreal, le saben al tema.

La confianza mató al gato y el exceso de confianza permea en algunos alcaldes de extracción priista, lo que puede llevarlos a tomar malas decisiones.

Por lo pronto, Javier, Carlos y Román tienen que tomar acciones para despresurizar el ánimo desmedido de los morenistas comarcanos.

EL VALOR DE LA SEGURIDAD

A veces uno no entiende el repetitivo mensaje sobre el exitoso modelo de seguridad pública existente en Coahuila hasta que observa lo que ocurre en otras entidades.

La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio reportó ayer un daño de más de 2 mil millones de pesos al comercio organizado el fin de semana pasado, tras la muerte del “Mencho”.

Una de las ciudades más afectadas por el cierre de negocios fue León, Guanajuato, que registró 600 millones de pesos en pérdidas en los sectores comercio, turismo y servicios.

Jalisco reportó el cierre del 95 por ciento del sector restaurantero y de servicios de proveeduría y de transporte, aunque ayer ya reabrió; en tanto Querétaro registró 70 millones en pérdidas.

En tanto 24 estados del país vivieron un caos, Coahuila, merced a su modelo de seguridad, no tuvo afectaciones carreteras, quema de vehículos ni cierre de negocios y restaurantes.

Ese es el valor real que tiene la paz social en Coahuila.

PERFILADOS

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena mantiene su intención de postular a los senadores Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana como próximos candidatos a alcaldes.

Fernández Salazar será invitado a contender por la presidencia municipal de Torreón y Ceci por la alcaldía de Saltillo, en un paso previo a la candidatura a la gubernatura de Coahuila.

Hasta el momento, solo Luis Fernando se dijo dispuesto a aceptar la invitación, en tanto Cecilia parece no estar interesada en probarse electoralmente en la capital del estado.

La dirigencia nacional morenista esperará los resultados de la elección a diputados locales para ver el panorama electoral en ambos municipios.

LIDERAZGOS NACIONALES

Dos coahuilenses dirigirán los sindicatos nacionales con mayor membrete y membresía laboral, como son la Confederación de Trabajadores Mexicanos y el Sindicato Magisterial.

El lagunero Tereso Medina y Alfonso Cepeda Salas dominarán el escenario político laboral en el país, el primero en la CTM y Poncho desde el SNTE.

La CTM, aunque se encuentra en pleno declive, aún mantiene cotos de poder en algunas entidades, lo que alcanzará para darle a Tereso una posición como senador o diputado federal.

Tereso, sin embargo, deberá analizar si se suma a Alfonso Cepeda, que decidió apoyar política y electoralmente a Morena.

