RESICO al 7%: saque la calculadora antes de festejar. No es una rebaja. Es renunciar a acreditar

Seguramente ya escuchó algo. Se lo platicó su compadre en la comida, o su vantiktoker favorito ya subió el video con los subtítulos de colores. Y ahora está pensando: ya sé lo que tengo que saber.

Bárbara llega con el café a la oficina de IVAn el Terrible y suelta la pregunta sin sentarse: ¿es cierto que va a bajar la tasa de IVA para los RESICO?

IVAn voltea sorprendido. “La Tesorito” preguntando por una iniciativa que tiene menos de veinticuatro horas de vida. Algo no anda bien.

Titubea y contesta: los contribuyentes del RESICO tendrían la opción de pagar el IVA aplicando el 7% sobre lo que efectivamente cobren en el mes.

A Bárbara le brillan los ojos. Y no es para menos. Fuera de la oficina tiene un pequeño negocio de diseño gráfico y piensa cambiar la computadora, el monitor y la tableta. Ya tiene las cotizaciones en el celular.

IVAn la para en seco. ¿Tienes claro cuáles son tus costos y tus gastos?

¿Y eso qué tiene que ver con que baje el IVA?

IVAn responde en tono sarcástico: casi nada. Tú vas a seguir facturando con IVA al 16%. Tu cliente te va a seguir pagando el 16%. Lo único que cambia es la forma de calcular lo que le enteras al SAT. En lugar de restar el IVA de tus compras al IVA que cobraste, aplicas el 7% directo sobre lo cobrado y ahí muere. Pago definitivo. Renuncias al acreditamiento.

¿Y esto solo es para nosotros los chiquitos, o mi cliente el de la constructora también? Porque él es empresa.

También. Personas físicas y personas morales del RESICO, las dos.

¿Y por qué querría el SAT que paguemos menos?

No quiere que pagues menos. Quiere dejar de procesar devoluciones, quiere contabilidades más simples y quiere gente adentro del sistema formal. El 7% no lo sacaron de un sombrero: salió de mirar a los millones de contribuyentes que ya están en el régimen y calcular cuánto pagan en promedio. A unos les saldrá barato. A otros, carísimo.

Bárbara, que ya perdió la sonrisa: dime qué hago.

Identifica qué pagas cada mes y cuáles traen IVA. Y si no tienes esa información a la mano, hay un atajo: toma el IVA a cargo que determinaste cada mes de 2026 y compáralo contra el 7% de tus ingresos cobrados en ese mismo mes. Si el 7% resulta menor, te habría convenido. Si resulta mayor, te habría salido cara.

Estimado lector, hágalo. La respuesta para 2027 ya está en su contabilidad de 2026.

Esta opción le sirve a quien tiene pocos gastos, o a quien la mayor parte de lo que paga no trae IVA. Sueldos, cuotas de seguridad social: ahí no hay nada que acreditar, así que no hay nada que perder. Y si todo lo que gastas sí trae IVA, la regla se vuelve una sola cifra: si tus costos y gastos son menores al 56.25% de tus ingresos, te conviene el 7%.

Quizás lo perdí. Entre el 16% que usted traslada y el 7% que enteraría hay nueve puntos de diferencia, y el 16% de 56.25 da exactamente nueve.

Bárbara hace la cuenta en voz alta. Renta, software, internet, impresiones. Todo con IVA. Su gasto anda muy arriba de ese 56.25% y lo único sin IVA es el sueldo de la muchacha de medio tiempo.

O sea que no me conviene, dice.

No en un año normal, contesta IVAn. Y en este menos, porque vas a cambiar todo el equipo. Ese IVA se te iría a la basura. La compra te sale casi un dieciséis por ciento más cara.

Y ojo, remata: esto no es un interruptor que prendes y apagas según el mes. Se avisa y se toma por el ejercicio completo. Quien elige mal en enero lo paga hasta diciembre.