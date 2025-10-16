Retira EU visa a Héctor Astudillo, ex gobernador de Guerrero

“No todas las visas retiradas por Estados Unidos son a causa de pertenecer a grupos criminales, hay casos como el mío que fue por criticar a Donald Trump”, dijo Héctor Astudillo.

El exgobernador de Guerrero comentó que en julio pasado recibió la notificación oficial de la cancelación de la visa y la atribuyó a una declaración de la prensa contra los aranceles de Estados Unidos.

El ex mandatario estatal priista aparece en la lista de los 50 políticos mexicanos a los que se retiró el documento y decidió hacerlo público debido a que ya filtró con fines de golpeteo político.

En Coahuila son varios los políticos que mantienen bajo llave y en reserva el aviso de cancelación de sus visas.

Y no todos son de la Cuarta Transformación...

EL HEROICO DE RUBÉN

Al ex gobernador Rubén Moreira Valdez le ha dado por presumir en la capital del país su lucha contra la delincuencia organizada en Coahuila, casi, casi, con un sentido de heroísmo.

Ahora destacó como cicatrices de guerra haber sido amenazado de muerte por la delincuencia organizada, en dos ocasiones, desde Piedras Negras.

Puede que en la Ciudad de México le crean sus historias de aguerrido combatiente, pero los que estuvieron cerca saben que valiente nunca fue.

En realidad, Rubén inició su gobierno de manera pusilánime y temerosa, aunque, a decir verdad, con un alto sentido de responsabilidad y de cuidado del dinero del que luego se despojó.

Rubén calla que María Esther Monsiváis fue la que tomó en sus manos las cabezas decapitadas que le dejaron frente a Palacio de gobierno mientras él se escondía en el despacho principal.

También oculta su llanto e intención de dimitir al Gobierno de Coahuila tras el homicidio de su sobrino, José Eduardo, en Ciudad Acuña, por un tema de negociación con un grupo delincuencial.

Al paso del tiempo, Moreira Valdez agarró confianza y se transformó en un hombre implacable y vengativo, y a través del profe Víctor Zamora tomó para sí la plaza de Piedras Negras.

Es verdad que Rubén pacificó a Coahuila a costa de todo y de todos, pero hasta hoy ningún gobernador en el país ha replicado esta medida tan peligrosa, aunque exitosa, como la suya.

De hecho, la controvertida decisión respondió a su grande temor a otros carteles...

BOOMERANG FELINO

El diputado plurinominal del PT, Antonio Flores Guerra, le hace cosquillas al Tigre, y de mantenerse en esa línea, va a dinamitar la alianza electoral del Partido del Trabajo con Morena.

Tony no busca a quién se la hizo, sino quién se la pague, luego de quedar eliminado de la licitación para surtir carbón a la CFE.

Flores Guerra fue su propio enemigo y solo se metió el pie, pues pudo mantenerse como proveedor, pero comenzó a presumir autos lujosos, viajes, ranchos y su millonaria vida.

Eso fue el detonante para que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenara que se le dejaran de dar contratos en las plantas carboeléctricas de Nava, en Coahuila.

Ahora el diputado petista amenaza dar a conocer la presunta participación de integrantes del gabinete de Sheinbaum Pardo en el tráfico de contratos de carbón, lo que es grave, muy grave.

El anunció ya puso en alerta a Morena, que de cumplir Tony la amenaza, darán marcha atrás a la inminente coalición con el líder estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, en la elección del 2026.

Auténticamente, Antonio Flores Guerra le hace cosquillas al Tigre y no precisamente me refiero al amigo Ricardo Mejía Berdeja.

EL SELLO DE ROMÁN

El diputado morenista, Antonio Attolini, no se equivoca cuando afirma que la inseguridad no se combate con retenes, como lo pretende hacer el Ayuntamiento de Torreón.

Attolini Murra mostró su apoyo a la alcaldesa gomezpalatina, Betsabé Martínez, que criticó la instalación de retenes en el puente que une a Gómez Palacio, Durango, con Torreón, Coahuila.

Para el legislador lagunero, sellar el paso carece de justificación y es una imposición unilateral del lado coahuilense sin resultados positivos ni eficiencia.

