Retiran panorámico mentiroso sobre aprobación del 90% al alcalde de Allende, NL

Ese medio firmó un panorámico en la zona más visible de Allende, NL, donde asegura que el alcalde Lalo Leal registra un 90% de aceptación y que es el munícipe mejor evaluado.

Grupo DETONA consignó el 1 de agosto la falsedad de un supuesto estudio de opinión de cierto periódico oriundo de Reynosa -plaza caliente por lo que todos sabemos- que se confundió de oficio: Hora Cero.

Al ser enterados, los altos mandos del Instituto Estatal Electoral han tomado cartas en el asunto y esto es una advertencia para candidatos que pagan al citado medio y a otros, por mentir acerca de sus porcentajes de aceptación y otras gracias adornadas con sus fotos. Los hay detodos los partidos.

Tan lo son, que este domingo por la madrugada “alguien” mandó retirar el citado panorámico, lo cual es prueba de que la información ahí divulgada es totalmente falsa.

El tema es tan grave que el mismo INE ya pidió informes a sus contrapartes del IEE-NL, porque lo último que necesitan los electores en estos momentos, es información engañosa, falsa y confusa sobre quienes se ven como aspirantes -o suspirantes- en las elecciones del 2027.

De buena fuente les platico que el objetivo de la llamada “ley censura a la prensa” NO SE DIRIGE CONTRA MEDIOS CRÍTICOS AL GOBIERNO.

El propósito de las modificaciones constitucionales que se cocinan en el Congreso de la Unión, es sacar de circulación a medios que se presten a especular, mentir o confundir al electorado, como el caso que aquí describo.

Se le considera una forma de corrupción, pues se vende al mejor postor sin importar que lo divulgado sea falso.

Pasquines como ese y otros, llenan las recepciones de los palacios municipales y congresos locales.

Samuel se equivocó con Patricia Salazar. Allende, NL. Episodio II

Sus dueños chantajean a alcaldes, diputados e incluso a gobernadores y cobran “publicidad” como si el piso que cobran los delincuentes.

La mira de las autoridades y legisladores federales está puesta en casos como el que Grupo DETONA revela en este y los anteriores artículos firmados por su irreverente servidor.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar la Irreverente de mi Gaby y el Incomparable Iván más toda su Compañía.