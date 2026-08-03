Retiran panorámico mentiroso sobre aprobación del 90% al alcalde de Allende, NL

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Opinión
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    Retiran panorámico mentiroso sobre aprobación del 90% al alcalde de Allende, NL
    Izquierda, ahora lo ves. Derecha, ahora no lo ves. Las dos mentiras sobre la aceptación del alcalde Lalo Leal, fueron borradas de un plumazo, pero las autoridades del INE investigan ya el caso. Grupo Detona

Plácido Garza DETONA En realidad, el panorámico en cuestión incluía dos mentiras: Lo del 90% y que Lalo Leal es el alcalde mejor evaluado

¿Les platico? ¡Arre!

Grupo DETONA consignó el 1 de agosto la falsedad de un supuesto estudio de opinión de cierto periódico oriundo de Reynosa -plaza caliente por lo que todos sabemos- que se confundió de oficio: Hora Cero.

Ese medio firmó un panorámico en la zona más visible de Allende, NL, donde asegura que el alcalde Lalo Leal registra un 90% de aceptación y que es el munícipe mejor evaluado.

Dos mentiras viles.

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Así estaba el mentado panorámico el sábado 1 de agosto. Grupo Detona

Tan lo son, que este domingo por la madrugada “alguien” mandó retirar el citado panorámico, lo cual es prueba de que la información ahí divulgada es totalmente falsa.

¿90% de aprobación como alcalde de Allende? Lalo, ni Farah en San Pedro

Al ser enterados, los altos mandos del Instituto Estatal Electoral han tomado cartas en el asunto y esto es una advertencia para candidatos que pagan al citado medio y a otros, por mentir acerca de sus porcentajes de aceptación y otras gracias adornadas con sus fotos. Los hay detodos los partidos.

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Así amaneció el domingo 2 de agosto. Grupo Detona

El tema es tan grave que el mismo INE ya pidió informes a sus contrapartes del IEE-NL, porque lo último que necesitan los electores en estos momentos, es información engañosa, falsa y confusa sobre quienes se ven como aspirantes -o suspirantes- en las elecciones del 2027.

De buena fuente les platico que el objetivo de la llamada “ley censura a la prensa” NO SE DIRIGE CONTRA MEDIOS CRÍTICOS AL GOBIERNO.

El propósito de las modificaciones constitucionales que se cocinan en el Congreso de la Unión, es sacar de circulación a medios que se presten a especular, mentir o confundir al electorado, como el caso que aquí describo.

Se le considera una forma de corrupción, pues se vende al mejor postor sin importar que lo divulgado sea falso.

Pasquines como ese y otros, llenan las recepciones de los palacios municipales y congresos locales.

Samuel se equivocó con Patricia Salazar. Allende, NL. Episodio II

Sus dueños chantajean a alcaldes, diputados e incluso a gobernadores y cobran “publicidad” como si el piso que cobran los delincuentes.

La mira de las autoridades y legisladores federales está puesta en casos como el que Grupo DETONA revela en este y los anteriores artículos firmados por su irreverente servidor.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar la Irreverente de mi Gaby y el Incomparable Iván más toda su Compañía.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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