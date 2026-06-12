Riquelme no pudo, Rubén no quiere, afirma Riva Palacio

Así lo compartió el periodista y columnista Raymundo Riva Palacio en la mesa de análisis Tercer Grado, que transmite Televisa cada miércoles por la noche.

A pesar de su reconocida capacidad política y de ser considerado el arquitecto de la maquinaria ganadora del PRI en Coahuila, Rubén Moreira se niega a ocupar la presidencia nacional del PRI.

Antes de su intervención, Leo Zuckermann dijo que, si los resultados del PRI Coahuila son notables por gobernadores como Rubén, Riquelme y Manolo, uno de ellos merece dirigir el Comité Nacional.

De inmediato, Raymundo acotó que el líder de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Unión no tiene interés en ocupar el cargo y quitar a “Alito” Moreno.

“Riquelme quiso, pero no pudo y Rubén no quiere, ya dijo que no”, afirmó el panelista de Tercer Grado y columnista del Financiero.

El consultor político Jean Paul Huber Olea publicó en la revista Expansión que Moreira Valdez es el arquitecto y creador de una eficiente maquinaria electoral tecnificada y con método científico.

Jean Paul señaló que Rubén se adelantó a su tiempo y creó una cantera de cuadros que sirve de semillero de candidatos, con un relevo generacional orgánico con décadas de formación política.

Riva Palacio dejó entrever que ha platicado con el exgobernador de Coahuila acerca de asumir el liderazgo nacional del PRI, pero éste rechaza cualquier insinuación sobre el tema.

Es obvio que “Alito” Moreno jamás se lo permitirá y mucho menos perdonará...

SALOMÓNICA SOLUCIÓN

Acuciosos lectores se comunicaron desde La Laguna para proponer una salomónica solución a un posible ambiente de discordia en el Congreso entre Luz Elena Morales y Verónica Martínez.

Ambas legisladoras electas, como aquí se publicó, están en la lista de posibles aspirantes del PRI al Gobierno de Coahuila y hay temor a que Vero saque su lado peleonero, como buena lagunera.

Una posible solución preventiva es que Verito sea designada sustituta del fallecido Román Alberto Cepeda en la alcaldía de Torreón hasta el 2027, con opción a reelegirse.

La idea no es mala, y desde ahí la legisladora lagunera, con apoyo del senador Miguel Riquelme, podrá construir una candidatura fuerte rumbo al 2029.

Mala idea, no es...

QUO VADIS

El tiempo avanza y el cerco se cierra cada vez más sobre la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, que enfrenta varias averiguaciones por delitos de uso indebido de recursos en el pueblo mágico.

Flores Guerra tendrá que responder ante las autoridades correspondientes por los delitos en los que le involucra y todo apunta a que alcanzará cárcel o grillete electrónico.

Lo malo es que Tania, en estos momentos, no puede viajar a Estados Unidos a refugiarse, pues se encuentra en calidad de prófuga, según publicó el periodista Mauricio García.

Ojalá que no la detengan en este mes, porque junio ha sido de muy mala suerte para la política muzquense...

DOBLE FESTEJO

La selección mexicana de futbol ganó ayer 2 a 0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca, en la inauguración del Mundial 2026.

Con goles de Julián Quiñones y de Raúl Jiménez, México se quitó la maldición de nunca haber ganado un partido inaugural mundialista.

Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum festejó doble, ya que además del triunfo de la selección, también se quitó de encima a la CNTE, que no logró boicotear el evento.

Los maestros bloqueadores tampoco pudieron tomar el zócalo capitalino, que lució lleno de miles de asistentes que vieron en pantallas gigantes el triunfo del TRI.