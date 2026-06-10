Un riesgo que Miguel Riquelme asuma la alcaldía de Torreón

Pero, según los mismos que aceptan su inmejorable perfil, el ex gobernador coahuilense tiene serios problemas cardiacos que afectan su salud.

El senador Miguel Riquelme Solís es el mejor perfil para sustituir en la alcaldía de Torreón al edil fallecido, Román Alberto Cepeda, coincidieron políticos laguneros.

Por eso, advirtieron que su posible designación pone en riesgo la operación y funcionamiento de la presidencia municipal de Torreón, y también puede empeorar la integridad de Riquelme Solís.

El Congreso local hasta ayer no había recibido la terna de posibles sustitutos de Cepeda González, pero trascendió que en esta se encuentran Lauro Villarreal, Verónica Martínez y Lalo Olmos.

Expertos en la política lagunera señalaron que el próximo alcalde Torreón debe ser un buen administrador y garantizar al PRI el triunfo en la elección del 2027.

Por cierto, el pasado domingo en el festejo y conferencia de prensa electoral del PRI en Torreón, llamó la atención la presencia de uno de los hijos del fallecido Román Alberto Cepeda.

Sobre todo causó cierta extrañeza porque el edil lagunero falleció dos días antes de la elección, y se entiende que su familia debe guardar luto, aunque esto ya se vio que no siempre sucede.

UNA PROBADITA DE LO QUE VIENE

Por faltas reiteradas, como en el futbol, los hermanos Tony y Tania Flores fueron detenidos y puestos tras las rejas, por circular a exceso de velocidad y por negarse a una revisión carretera.

El fiscal general Federico Fernández no vaciló en mostrar la tarjeta roja, tras sorprenderlos en fuera de lugar, en su intento de huir de los defensores de la ley.

El parte policiaco oficial señala que Tony y Tania fueron detenidos durante la madrugada del martes, al negarse a una revisión de rutina en el filtro de seguridad de la región carbonífera.

Los hermanos viajaban a exceso de velocidad en una camioneta blindada y al momento de hacerles el alto, aceleraron el vehículo y escaparon a toda velocidad.

Ocho kilómetros adelante fueron alcanzados y detenidos para ser puestos bajo resguardo policial y horas después recuperaron su libertad, aunque la investigación sigue su curso.

Pero para el hoy diputado del PT, en reposo, los problemas no terminan, pues resulta que su guardaespaldas, detenido hace días por atacar a un ciudadano, salió con broncas en Estados Unidos.

Joaquín Maldonado Cadena, de 62 años de edad, es el nombre del sujeto en cuestión, y su historial lo pinta como alguien de peligro y con nexos con gente mala, muy mala.

Junio no está resultando un buen mes para Tony y para Tania, y para desgracia de ambos, este aún no termina.

Nomás falta que les caiga un árbol...

¿A DÓNDE VAN LOS NECIOS?

Como corderos al sacrificio político caminaron el domingo pasado, Refugio Sandoval, líder del Partido Verde Ecologista, y Fernando Rodríguez, dirigente de México Avante.

Su soberbia tuvo precio, y ambos se quedaron sin diputación plurinominal y sin registro político, por la paupérrima votación obtenida en la elección a diputados locales del 7 de junio.

Cuco se pasó de listo y presumió tener un acuerdo para ir sin alianza con el PT y Morena, a cambio de ser legislador plurinominal, y ahora esta en vías de ser removido del liderazgo estatal.

Fernando, traicionó a su protector de muchos negocios, Ricardo Mejia Berdeja a cambio de 30 monedas, un partido político y una diputación local.

Figurativamente se quedó con las 30 monedas, pero se le esfumó el partido y también se le fue la posición plurinominal en el Congreso local.