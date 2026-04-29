Rocha Moya, la punta del iceberg

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 29 abril 2026
    Rocha Moya, la punta del iceberg
    EFE

¿Qué dirán ahora los gobernadores y cuadros de la 4T que se rasgaron las vestiduras ante los señalamientos contra Rubén Rocha Moya? ¿Enrique Inzunza tiene algo que decir?

Por Azucena Uresti

El gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus cercanos –funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el senador Enrique Inzunza– han sido acusados formalmente por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, tráfico de drogas, delitos relacionados con armas y secuestro.

La bomba llegó en un comunicado del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, quien terminó de confirmar los rumores que se venían difundiendo durante días y de respaldar las acusaciones que personajes públicos han hecho en México, ante la defensa a ultranza de las huestes morenistas, incluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador, padrino político de Rocha.

https://vanguardia.com.mx/opinion/rocha-moya-es-la-gran-oportunidad-de-claudia-sheinbaum-DH20368694

En más de una ocasión, López Obrador le dio espaldarazos desde Palacio Nacional, validando, por ejemplo, la versión falsa sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén, ocurrido después de reunirse con Ismael “El Mayo” Zambada; reunión a la que, por cierto, Rocha Moya ha negado haber acudido.

¿Qué dirán ahora los gobernadores y cuadros de la 4T que se rasgaron las vestiduras ante los señalamientos contra su gobernador? ¿Enrique Inzunza tiene algo que decir? Apenas esta semana acusaba airadamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la “injerencia” de agentes extranjeros en territorio mexicano y por colaborar en el desmantelamiento de un laboratorio.

¿El Gobierno Federal, con sus múltiples operativos, no vio nada? ¿Lo van a negar y seguir defendiendo lo indefendible? ¿O van a recurrir a la figura del traslado, como lo hicieron con decenas de capos que, sin extradición de por medio, enviaron como ofrenda al presidente de Estados Unidos? ¿Fast track para Rocha Moya o protección y negación?

Por lo pronto, el gobierno adelanta su posición al informar que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, que serán turnadas a la FGR, pero agrega que los documentos enviados “no cuentan con elementos de prueba para determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional”, y que será la Fiscalía la que determine si hay o no elementos para proceder contra los señalados por narcotráfico.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-bomba-exploto-en-sinaloa-PH20365903

México debería sentirse obligado a actuar ante la avalancha estadounidense y pedir explicaciones, como lo intentaron hacer con Maru Campos. Hay que saber qué dice Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, por el enredo del huachicol fiscal descubierto en Tampico. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, por la violencia incesante en su estado, más recientemente en Taxco, con el secuestro del alcalde y su padre. Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, por su presunta relación –y la de su exesposo– con el crimen organizado, lo que le valió a él la cancelación de su visa. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por Teuchitlán.

Mientras Estados Unidos le pone el cascabel al gato, los mexicanos seguiremos esperando a que los tiempos políticos, los intereses personales y las relaciones criminales dejen de interponerse entre el ciudadano y la verdad.

Por ahora, por lo menos, que les quede claro que, como decía el clásico: tonto el que cree que el pueblo es tonto.

@azucenau

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acusaciones
Crimen Organizado
A20

Localizaciones


Sinaloa

Personajes


Rubén Rocha Moya

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta una nueva presión política tras darse a conocer una presunta solicitud de detención provisional con fines de extradición.

No solo es Rocha Moya, EU va tras funcionarios vinculados al crimen organizado: José Luis Pliego
En casi 6 de cada 10 delitos cometidos por menores, las drogas están presentes.

Coahuila: Niños caen en drogas por tristeza y problemas en casa, revela consulta
El gobernador Manolo Jiménez encabezó la entrega de apoyos escolares en Coahuila.

Coahuila impulsa a jóvenes con programa de ‘Súper Becas Internacionales’
Tres empleados de una empresa de cine fueron vinculados a proceso por amenazas, mientras extrabajadores revelaron presuntas prácticas irregulares, acoso laboral y represalias que mantienen bajo escrutinio el caso.

Escándalo en Cinépolis Saltillo: red de robos, reciclaje y acoso laboral termina en tribunales; vinculan a ex empleados
Hubo espectáculos como Los Chicharrines, Lore Lore y Guerreras K-Pop Huntrix.

Miles de niñas y niños celebran su día en gran festejo en Saltillo
Liberando peso

Liberando peso
true

El lado oscuro de Chihuahua

true

POLITICÓN: ¿Suela o suerte? Tienen partidos hasta hoy para repartir candidaturas y plurinominales al Congreso