Román Cepeda y su posible sustitución como alcalde de Torreón

Román Cepeda, como presidente municipal de Torreón, ha llevado la política citadina de forma irracional, lo que contribuye −además de formar un gobierno que no demuestra un avance en el desarrollo de su ciudad− a traicionar al partido al que pertenece, haciendo un gobierno de choque que abona al crecimiento de Morena.

Por esas actitudes, que dividen al poco poder político en su ciudad, se evidencia claramente que no entiende, o no quiere entender, lo que es ejercer una política no aislacionista que beneficie a su territorio y a sus habitantes. Su soberbia se apodera de su mente y lo hace actuar de forma irascible, inhibiéndolo para gobernar con sapiencia política, pues actúa con rencor. Esa actitud ha ido in crescendo conforme han salido a la luz pública una serie de desvíos del erario que son dirigidos a su entorno económico.

Últimamente se han propalado noticias en el sentido de que, desgraciadamente, ha tenido la necesidad de salir de su ciudad a Estados Unidos, en virtud de la atención a su salud de una enfermedad extremadamente peligrosa, la cual deseamos supere. Sin embargo, por ese motivo, lo pueden obligar a separarse de su trabajo en los meses próximos, lo que hace, si es así, que su administración municipal se vea truncada y que el Congreso del Estado designe a un sustituto que finalice el periodo, mediante la entrega de un balance de su trabajo sin apasionamientos y con un resultado emitido de forma objetiva.

En Torreón, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido marcado y debilitado por las actitudes prepotentes y por la supuesta sustracción del dinero municipal, lo que hace enlodar a su partido, que puede perder miembros afiliados y dejar a Morena que se trepe, no sólo con la alcaldía, sino que amplíe su poder, por poco que sea, a los municipios que conforman la Comarca Lagunera en las próximas elecciones de diputados locales y federales.

Si llegara a suceder el cambio de alcalde, por la razón que sea, y con el objetivo de que no llegue a competir por la gubernatura una mujer de esa región, pudiera ser conveniente que se escogiera para que termine el periodo de Cepeda a Verónica Martínez, quien es la que en un momento dado pudiera contender, adoptando un lugar de comodín que cualquiera desearía.

Para realizar esa maniobra habrá que decidir, en petit comité, que conozca bien las fuerzas políticas, sus resultados y consecuencias el que alimente esa decisión, pues será el Ejecutivo del estado quien dará la señal del o la elegida. Y si es así, alejaría a Verónica de competir en la elección por la gubernatura.

La popularidad del alcalde torreonense ha descendido a niveles muy bajos, lo que en cualquier otro país que se precie de ser democrático ya hubiera pasado a ser un ciudadano más con el estigma de haber sido un mal alcalde.

La alcaldesa o el alcalde que sea designado para la sustitución deberá tener cualidades de un buen político. Lo óptimo es que no sea cualquier político, sino uno probo, con talento, con visión de futuro; uno que no pierda el piso que lo haga sentirse indispensable; uno que no sea absolutista, autoritario, soberbio, que no se crea de sangre azul; uno que obre con justicia, que sea realmente respetuoso; uno que tenga la sabiduría para diferenciar que si no se puede gobernar con las entrañas, tampoco se puede gobernar sin ellas.

Se debe entender que gobernar es un trabajo que no admite debilidades: requiere poseer una fuerza que sólo le puede aportar el apoyo de los ciudadanos que, convencidos, lo pongan y mantengan al frente del municipio.

Hay varios nombres que levitan en el ambiente con esas características. No nos conformemos con uno populista, o con alguien a quien haya que crearle la popularidad que su estructura genética le niega, o con uno que le imprima frivolidad al quehacer oficial, o con quien pretenda dirigir las tareas del gobierno desde la frontera de las cuatro paredes que tiene su despacho y que le proporciona el confort del que carecen muchos torreonenses.

