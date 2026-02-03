Ruido excesivo: es un problema que debe atenderse

En el mundo de nuestros días, la contaminación constituye un problema serio que es preciso atender. Y dicho fenómeno va mucho más allá del concepto clásico que implica deterioro del aire, el suelo o el agua.

Por encima de los elementos señalados, el deterioro del medio ambiente que padecemos en nuestros días tiene que ver, entre otras cosas, con la contaminación auditiva que provocamos todos y que, en esa misma medida, padecemos de forma recurrente.

Una forma de medir el problema que dicho fenómeno representa es el número de quejas que las personas realizan al número 911 para solicitar la intervención de las autoridades frente a la forma como sus vecinos se comportan de manera cotidiana.

Y tal hecho es importante porque, de acuerdo con los datos que sistematiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la molestia que el ruido excesivo genera en las zonas urbanas constituye un problema creciente en nuestra región.

En efecto, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal y Federal, en Coahuila continúan en aumento las llamadas realizadas al número de emergencias 911 para denunciar a vecinos por ruido excesivo.

La estadística es contundente: durante el año 2024 se registraron en Coahuila 20 mil 74 llamadas al citado número de emergencias denunciando condiciones de ruido excesivo, frente a los 14 mil 95 reportes de 2023, lo cual representa un incremento del 42 por ciento entre ambos periodos.

Claramente nos encontramos ante un problema relevante: quienes vivimos en las zonas urbanas consideramos que cada vez se realizan actividades más ruidosas a nuestro alrededor, lo cual constituye una molestia para nosotros, porque nos impide desarrollar nuestras actividades normales.

Se trata de una circunstancia que es importante analizar y valorar, porque el ruido constituye un elemento de contaminación ambiental que no podemos –ni debemos– pasar por alto.

Sólo para dimensionar: tan sólo en Europa, de acuerdo con datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), el ruido causa 12 mil muertes prematuras y 48 mil nuevos casos de cardiopatía isquémica. Si estos datos no nos alarman, resulta difícil entender qué podría hacerlo.

En otras palabras, el ruido constituye un problema que resulta indispensable atender y por ello solamente puede entenderse una cosa: es preciso contar con reglas claras y mecanismos institucionales para contener el ruido que producimos todos en nuestras actividades cotidianas.

Cabría esperar, desde luego, que los gobiernos locales y estatales pongan manos a la obra y destinen recursos suficientes para diseñar y poner en práctica medidas orientadas a reducir la contaminación auditiva que hoy padecemos todos y que constituye un problema que resulta urgente atender.