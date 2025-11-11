Rústica en el País de las Maravillas

Bien se sabe que algunos restaurantes son la esencia de sus propietarios, tal es el caso de la chef Andrea Castilla González, una joven entusiasta que después, de haber estudiado en el Cordón Blue de Austin, Texas, se inclinó por el gusto de realizar pan.

Gusta de los jardines de esta naturaleza que, a falta de más en la ciudad, creó el suyo para compartir un ambiente relajado donde tomar cafecito; es un lenguaje universal y de conexión entre sus comensales y ella.

¿Ha ido a Rústica? Bueno, le comento que es un jardín mágico, sólo falta que salgan las hadas y los duendes. Verá mariposas, libélulas, colores, existe una planta de pasiflora cuyop color de sus flores es realmente un conducto de paz.

Lo rico es que no es un espacio de diseños pretenciosos. Simplemente es un jardín de acuerdo a los sentimientos de su propietaria. La fuente, los peces, las plantas que hablan, el agua que te relaja, el césped donde incluso me he descalzado para sentir ese poder que viene de la tierra.

El mundo aparte, lejos del ostento, el ofrecimiento genuino de estar relajado, mientras disfrutas y sigues arrullándote con el agua.

A Rústica hay que ir con tiempo para disfrutar de sus chilaquiles, sus especialidades imperdibles, ya que Andrea empezó haciendo pan en su casa en 2020 y el 2022 abre este concepto con naturaleza que ella gusta de compartir.

El French Toast de pan brioche de la casa, con canelita y una deliciosa crema pastelera y además unas compotas caseras ¡uffff, qué delicia!

Los roles, las conchas, el pan de masa madre es delicioso, además de sus bebidas calientes. Las tardes de cine son memorables. Ahora ya con carajillos y otros coctelitos puedes disfrutar más la estancia.

Ya cuenta con un área cerrada para cubrirnos del frío del invierno. Algo que vale, es lindo, es el tema de la naturaleza; en primavera, verano es un verde increíble, sin embargo, disfrutar del otoño y el invierno viendo los cambios de colores, aceptando que eso somos, al acompañamiento de una buena bebida, es de agradecerlo.

No se pierda de ir a este bosquecito en medio de tanta urbanidad, cemento y otras banalidades, seguro verá algún duendecillo qué le sugerirá un latte de biscoff o chái especiado.

Rústica, sin menor duda es un reflejo del alma de Andrea, una chef con conexión.

Ubicado en San Juan Bautista, Los Valdez.