¿Rutilio Escandón, el delator de Adán Augusto?

Lo mismo en Sonora que en Durango, San Luis Potosí, Tabasco y otras entidades hoy cuyas autoridades figuran en indagatorias de Estados Unidos, cada caso se apoya en delatores o “testigos colaborativos” que encaran cargos diversos, pero se les deja de lado a cambio de evidencias sólidas contra objetivos de mayor nivel. De acuerdo con fuentes cercanas a estos procesos, tal sería la condición de Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas y cuñado del senador Adán Augusto López, el verdadero sujeto de interés de la justicia estadounidense. El nombramiento de Escandón Cárdenas en septiembre de 2024 como cónsul en Miami resultó incómodo para el Departamento de Estado norteamericano, que había tomado registro de alertas sobre sus movimientos financieros, el auge del crimen organizado en Chiapas mientras se desempeñó en la gubernatura (2018-2024), e incluso de nexos sentimentales de un familiar cercano con un capo criminal. Pero cuando lo invitaron a conversar desde las oficinas del Departamento de Justicia, los agentes tenían algo más en mente.

El diagnóstico sobre la trayectoria de Escandón, hoy de 68 años, lo describe como un ambicioso oportunista. Abogado de origen modesto, quinto entre siete hijos, que inicialmente no encontró futuro profesional y se asentó en Baja California. Ha contraído al menos tres matrimonios, el más reciente de ellos a finales de 2024 con Flor Esponda, de 34 años, actual diputada federal. Casaron apenas meses después de que en junio de ese mismo año muriera su segunda esposa, Rosalinda López Hernández, hermana del que fuera también gobernador de Tabasco y secretario de Gobernación del expresidente López Obrador. De acuerdo con los mismos informes, el verdadero poder en Chiapas no lo ejerció Rutilio sino su esposa Rosalinda, descrita como cercana al afecto de López Obrador, quien le llegó a encomendar el estratégico puesto de administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, cargo que dejó para postularse a una senaduría. Fue electa apenas tres días antes de su muerte. Existen alegatos de que su fallecimiento, presumiblemente ocurrido en Estados Unidos durante una intervención quirúrgica, fue ocultado durante varios días cruciales para cambiar ante notarios un número no determinado de inmuebles y cuentas bancarias, en desmedro de bienes que habían sido originalmente asignados a Escandón.

La influencia de Rosalinda López se habría extendido a la fiscalía del estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la delegación de la Fiscalía General de la República, que actuaban en sincronía con lo que se dictaba desde el Tabasco de Adán Augusto. De acuerdo con las mismas fuentes, el expediente norteamericano de Adán Augusto López lo describe entre los promotores iniciales del huachicol fiscal, en el que participaron figuras cercanas él, desde políticos hasta empresarios de todos los niveles, que para incursionar en el negocio establecieron “empresa de papel”, en su mayoría registradas ante la notaría del propio López Hernández. Durante su gubernatura (2019-2021), trunca por haber sido nombrado al frente de Gobernación por López Obrador, en Tabasco se desarrolló una estrategia para implantar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con una extensión hacia Chiapas, una plaza que dominaba el Cartel Sinaloa -y que ahora retomó el dominio, bajo la administración del morenista Eduardo Ramírez.

La definición extraoficial de la justicia norteamericana para designar a Adán Augusto López sujeto de interés coloca reservas sobre los movimientos financieros, políticos e incluso físicos de algunos actores de su entorno. Es el caso incluso de la senadora Andrea Chávez, considerada su protegida política. Ella encara señalamientos por gastos extraordinarios en su propósito de ser candidata de Morena a la gubernatura de Chihuahua, lo que incluye el apoyo de un empresario -cercano a López Hernández- propietario de autobuses usados para propaganda en Chihuahua y en otras entidades, entre ellas Quintana Roo.

Publicidad