Saltillo: Calidad del aire, ¿en verdad a nadie le interesa?
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La mala calidad del aire en la zona metropolitana de Saltillo representa un serio problema de salud pública. Por extraño que resulte, sin embargo, a nadie parece importarle
El aire que respiramos en la zona metropolitana de Saltillo, se ha dicho hasta la saciedad, es de mala calidad. Pero todo hace indicar que el dato es tomado como un simple hecho anecdótico por parte de las autoridades ambientales y de salud en Coahuila.
Y es que, por mucho que se mencione el problema –a partir de los datos oficiales–, no pasa absolutamente nada.
¿Cuál es la razón de este menosprecio por la información dura que demuestra, sin lugar a dudas, que estamos ante un problema de salud pública de magnitudes importantes?
Resulta complejo responder a la pregunta anterior, pues se trata más bien de un cuestionamiento para quienes tienen a su cargo la vigilancia de la calidad del aire, así como los indicadores de salud pública. Pero algo puede deducirse a falta de declaraciones oficiales: no se considera prioritario el contener los problemas de salud ocasionados por el aire contaminado.
Y no es por falta de información, porque los datos están ahí, a la vista de todos y desde hace mucho tiempo: “los efectos combinados de la contaminación del aire ambiente y la del aire doméstico se asocian a 6.7 millones de muertes prematuras cada año”, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y eso, con cifras a 2019.
Y no se trata de cifras relativas a hechos que ocurren “en otra parte” o que nos resulten lejanos. Se trata de la realidad que vivimos cotidianamente en México y de la cual también existen evidencias puntuales:
“Otitis media, conjuntivitis, asma y estado asmático son los 4 padecimientos relacionados con la exposición a contaminantes en el aire que respiramos, a los que el sistema de salud de nuestro país les da seguimiento puntual desde hace ya varios años, dado que están entre las principales causas de mortalidad y morbilidad”, señala la entrada que en la página web del Gobierno Federal se dedica al problema de la contaminación del aire.
Recuperar estos datos es relevante para enmarcar, una vez más, el señalamiento relativo a la muy mala calidad del aire que respiramos en la zona metropolitana de Saltillo y que, como ocurre en todo el mundo, tiene impactos concretos en la salud de las personas.
Porque, aun cuando no se reporte de forma precisa y desagregada, hoy existe un conjunto de personas, vecinos nuestros, que están padeciendo los efectos de la contaminación ambiental de manera más severa que el resto. Y son personas que están siendo atendidas en las instituciones del sistema de salud, pero cuyos padecimientos no necesariamente están siendo asociados al acto de respirar.
¿Qué debe ocurrir para que las autoridades responsables de esta área se tomen en serio el problema que se ha venido denunciando desde hace ya suficiente tiempo? Esperemos que la respuesta no sea que debemos esperar a la acumulación de cierto número de víctimas fatales...