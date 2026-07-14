Saltillo: Calidad del aire, ¿en verdad a nadie le interesa?

Y es que, por mucho que se mencione el problema –a partir de los datos oficiales–, no pasa absolutamente nada.

El aire que respiramos en la zona metropolitana de Saltillo, se ha dicho hasta la saciedad, es de mala calidad. Pero todo hace indicar que el dato es tomado como un simple hecho anecdótico por parte de las autoridades ambientales y de salud en Coahuila.

¿Cuál es la razón de este menosprecio por la información dura que demuestra, sin lugar a dudas, que estamos ante un problema de salud pública de magnitudes importantes?

Resulta complejo responder a la pregunta anterior, pues se trata más bien de un cuestionamiento para quienes tienen a su cargo la vigilancia de la calidad del aire, así como los indicadores de salud pública. Pero algo puede deducirse a falta de declaraciones oficiales: no se considera prioritario el contener los problemas de salud ocasionados por el aire contaminado.

Y no es por falta de información, porque los datos están ahí, a la vista de todos y desde hace mucho tiempo: “los efectos combinados de la contaminación del aire ambiente y la del aire doméstico se asocian a 6.7 millones de muertes prematuras cada año”, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y eso, con cifras a 2019.

Y no se trata de cifras relativas a hechos que ocurren “en otra parte” o que nos resulten lejanos. Se trata de la realidad que vivimos cotidianamente en México y de la cual también existen evidencias puntuales:

“Otitis media, conjuntivitis, asma y estado asmático son los 4 padecimientos relacionados con la exposición a contaminantes en el aire que respiramos, a los que el sistema de salud de nuestro país les da seguimiento puntual desde hace ya varios años, dado que están entre las principales causas de mortalidad y morbilidad”, señala la entrada que en la página web del Gobierno Federal se dedica al problema de la contaminación del aire.