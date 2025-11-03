Saltillo: Tereso Medina, de líder sindical a especulador inmobiliario

El tema de la especulación inmobiliaria en Saltillo cobra arraigo en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), cuyo dirigente Tereso Medina muestra sus dotes empresariales.

La CTM posee un amplio inmueble frente a la Alameda que el dirigente sindical pretende capitalizar ahora que el ayuntamiento invertirá 100 millones de pesos en remozar el paseo público.

Empresarios locales, según trascendió, han externado a Tereso su interés en la propiedad, pero éste ya aclaró que puede vender, pero hasta que concluya la modernización de la Alameda.

Y es que el pulmón ecológico saltillense está próximo a ser aprovechado para convertir esa zona en un área de comercios y restaurantes de alto perfil turístico.

Tereso lo sabe y busca sacar una gran tajada al vender el inmueble o convertirse en socio de grandes empresarios regios y saltillenses que invertirán en la zona dorada del Centro Histórico.

CARLOS A LA SUCESIÓN

Desde la ex capital del acero, me escriben para aclarar que, a la baraja de posibles aspirantes del PRI a la gubernatura hay que sumar al alcalde de Monclova, Carlos Villarreal.

Según integrantes del tricolor, en las recientes reuniones de la dirigencia estatal se le ha compartido que el edil acerero se mantiene entre los políticos mejor evaluados a nivel Coahuila.

Bueno, como mi pecho no es bodega, estimado lector, sume usted a Carlos a la lista en la que se encuentran el fiscal Federico Fernández, Gabriel Elizondo y el alcalde saltillense Javier Díaz.

Fuentes del PRI estatal consultadas al respecto reconocieron que el presidente municipal es de los mejor evaluados y que seguramente eso se reflejará en la elección a diputados locales.

¿Qué le parece la baraja?

SIN DEFENSA

El asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, deja en claro que cuando te quieren matar, no hay escoltas ni círculos de seguridad que lo impidan.

Carlos Manzo fue ultimado a balazos por dos sujetos el pasado sábado por la noche, mientras festejaba el Festival de las Velas en una plaza pública.

En Coahuila, en el 2018 fue asesinado el ex alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón, y en el 2012, los Zetas ejecutaron al joven político José Eduardo Moreira, en Ciudad Acuña.

El sobrino de Rubén Moreira, entonces gobernador de Coahuila, y el candidato a diputado federal nigropetense, dicen, fueron ejecutados por diferencias entre el gobierno estatal y la última letra.

Coahuila es actualmente uno de los dos estados con mayor percepción de seguridad en el país y registra índices bajos en materia de homicidios de alto impacto y en secuestros.

A TIEMPO

Importantes atrasos registraron Piedras Negras y Ciudad Acuña, pero en temas de husos horarios, pues atrasaron una hora el reloj la madrugada del domingo para ajustar tiempos al de México.

Con el cambio de hora, se puso fin al horario estacional en las zonas fronterizas de México con Estados Unidos y ambas poblaciones ajustaron su tiempo al del resto del país.

A la medida se sumaron también los municipios fronterizos de Jiménez, Morelos, Villa Unión e Hidalgo, entre otras poblaciones de Coahuila.

REALIDAD AUMENTADA

Entre los alcaldes de Coahuila sin duda que hay niveles, y para ello solo hay que observar las gestiones que realiza el edil de Nueva Rosita, Óscar Ríos, para la instalación de fuentes de empleo.

El alcalde neorritense presumió que, merced a intensas gestiones con empresarios, está en posibilidades de anunciar la próxima instalación de un ¡Church’s Chicken! en la ciudad.

Semejante logro, según Óscar Ríos, representa un indicativo de que inversionistas nacionales y extranjeros tienen la mirada puesta en Nueva Rosita gracias al clima laboral y a la paz social.

“Vamos por buen camino, esta inversión traerá empleos y desarrollo para nuestra gente, que ya no tendrá que salir a buscar oportunidades en otros lugares”, enfatizó el alcalde.

Le voy a pasar a Óscar el número celular de Theo Kalionchiz, a ver si le entra también con una sucursal de su cadena de comida rápida.

En lo dicho, hay niveles...

