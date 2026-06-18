Salud mental masculina: una tarea pendiente

El comentario viene a cuento por los datos más recientes sobre este fenómeno en Saltillo, los cuales ofrecen elementos que no deben pasar desapercibidos. El análisis realizado por el Instituto Municipal de Planeación ( IMPLAN ) muestra que la mayoría de las personas que se quitaron la vida entre 2018 y 2024 fueron hombres, principalmente jóvenes de entre 21 y 40 años, solteros y con niveles de escolaridad básica o media. A ello se suman antecedentes relacionados con depresión, conflictos afectivos o problemas de adicciones.

Junio es reconocido como el Mes de Concientización sobre la Salud Mental Masculina , una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan millones de hombres en materia de bienestar emocional y sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir conductas de riesgo, entre ellas el suicidio.

Las cifras confirman una tendencia observada desde hace años en México y en otras partes del mundo: los hombres presentan una mayor incidencia de suicidios consumados. Sin embargo, más allá de los números, estos datos permiten identificar grupos poblacionales específicos que requieren atención prioritaria.

El hecho de que la mayor incidencia se concentre entre jóvenes evidencia la necesidad de reforzar las acciones preventivas desde edades tempranas. Los espacios educativos representan una oportunidad estratégica para impulsar programas permanentes de educación socioemocional, detección oportuna de factores de riesgo y fortalecimiento de redes de apoyo.

Asimismo, los hallazgos relacionados con la escolaridad, el desempleo y determinadas condiciones de vulnerabilidad social sugieren que el problema no puede abordarse únicamente desde una perspectiva médica. La prevención del suicidio exige políticas integrales que consideren también factores económicos, educativos, comunitarios y familiares.

La distribución territorial de los casos aporta otro elemento relevante: aunque el suicidio se presenta en prácticamente toda la ciudad, existe una mayor concentración en colonias con condiciones de vulnerabilidad social, acceso limitado a servicios o redes comunitarias debilitadas. Esto refuerza la importancia de diseñar estrategias focalizadas que respondan a las necesidades particulares de cada sector.

La salud mental masculina continúa enfrentando barreras culturales que dificultan la búsqueda de ayuda profesional. Persisten estigmas asociados a la expresión de emociones, la vulnerabilidad o la atención psicológica, factores que pueden retrasar la intervención oportuna.

Frente a esta realidad, la prevención del suicidio debe consolidarse como una prioridad permanente y no únicamente como un tema de coyuntura. Fortalecer los servicios de atención, ampliar la cobertura de programas preventivos y acercar los apoyos a las comunidades más vulnerables son acciones necesarias para construir entornos más seguros y saludables.

La evidencia disponible ofrece una ruta clara. El reto ahora consiste en traducirla en políticas públicas sostenidas, capaces de proteger la vida y atender de manera efectiva una problemática que sigue representando uno de los mayores desafíos de salud pública de nuestro tiempo.