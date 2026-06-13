Samuel sigue teniendo apoyo de Sheinbaum

¿Les platico? ¡Arre! Parece que dicha Comisión se apellida Ambrosio, por razones obvias. Ya se las hicieron en la posibilidad de analizar el caso del ex alcalde de SPGG, Miguel Treviño, cuando nada se logró, a pesar del desastre provocado por el hijo de Humberto Treviño Landois en el otrora municipio modelo de México. Este viernes 12 de junio fueron citados los once diputados que forman parte de la Comisión Anticorrupción y con las inasistencias de tres de ellos, frustraron los intentos de llevar a juicio político a Samuel García.

Claudia Mayela Chapa Marmolejo (PVEM); Mario Alejandro Soto Esquer y Rodrigo Othoniel Montemayor Romero (Morena) se inventaron otros compromisos para no estar presentes. Esta es la lista que me proporcionó directamente la diputada Armida Serrato Flores, presidenta de la Comisión.

Con eso, reventaron la sesión. El programa de la Comisión es muy claro en cuanto a fecha -como se podrá ver en el anexo- pero de ahí a que se cumplan, hay mucho trecho.

No es ninguna casualidad que Samuel ante en modo fiesta. Trae en las alforjas el apoyo de la presidente Claudia Sheinbaum, nos guste o no nos guste, le tiren o no le tiren. ¿Entendiste, Pedro Ferriz Hijar?

El gobernador Samuel tiene un equipo de abogados trabajando en las diferentes posibilidades para librarse de esta. Uno de esos recursos sería el Amparo, pero lo más importante es que... Claudia Sheinbaum lo sigue apoyando. Y si no, pregúntenle a los tres diputados que ayer se volvieron ojo de hormiga. Cajón Desastre: - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván ni las alusiones al barranco legal hacia donde se dirigen Sanjuana Martínez y su nido de larvas en celo.





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