Samuel sigue teniendo apoyo de Sheinbaum

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    Samuel sigue teniendo apoyo de Sheinbaum
    Esta es la Comisión Antiorrupción del Congreso de NL. Las sillas vacías corresponden a los diputados que no asistieron a la sesión de ayer, donde se vería el juicio político contra el gobernador, Samuel García. Grupo Detona

Plácido Garza Esto quedó demostrado ayer en la sesión de la Comisión Anticorrupción del Congreso de NL, que analizaría el juicio político contra el gobernador Samuel García

¿Les platico? ¡Arre!

Parece que dicha Comisión se apellida Ambrosio, por razones obvias.

Ya se las hicieron en la posibilidad de analizar el caso del ex alcalde de SPGG, Miguel Treviño, cuando nada se logró, a pesar del desastre provocado por el hijo de Humberto Treviño Landois en el otrora municipio modelo de México.

Este viernes 12 de junio fueron citados los once diputados que forman parte de la Comisión Anticorrupción y con las inasistencias de tres de ellos, frustraron los intentos de llevar a juicio político a Samuel García.

Claudia Mayela Chapa Marmolejo (PVEM); Mario Alejandro Soto Esquer y Rodrigo Othoniel Montemayor Romero (Morena) se inventaron otros compromisos para no estar presentes.

Esta es la lista que me proporcionó directamente la diputada Armida Serrato Flores, presidenta de la Comisión.

$!Esta es la lista que me proporcionó directamente la diputada Armida Serrato Flores, presidenta de la Comisión.
Esta es la lista que me proporcionó directamente la diputada Armida Serrato Flores, presidenta de la Comisión. Grupo Detona

Con eso, reventaron la sesión.

El programa de la Comisión es muy claro en cuanto a fecha -como se podrá ver en el anexo- pero de ahí a que se cumplan, hay mucho trecho.

$!Calendario de juicio político a Samuel García.
Calendario de juicio político a Samuel García. Grupo Detona

No es ninguna casualidad que Samuel ante en modo fiesta.

Trae en las alforjas el apoyo de la presidente Claudia Sheinbaum, nos guste o no nos guste, le tiren o no le tiren.

¿Entendiste, Pedro Ferriz Hijar?

$!Pedro Ferriz Hijar.
Pedro Ferriz Hijar. Grupo Detona

El gobernador Samuel tiene un equipo de abogados trabajando en las diferentes posibilidades para librarse de esta.

Uno de esos recursos sería el Amparo, pero lo más importante es que...

Claudia Sheinbaum lo sigue apoyando.

Y si no, pregúntenle a los tres diputados que ayer se volvieron ojo de hormiga.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván ni las alusiones al barranco legal hacia donde se dirigen Sanjuana Martínez y su nido de larvas en celo.

  • $!Mensa escrito por Sanjuana Martínez.
    Mensa escrito por Sanjuana Martínez. Grupo Detona
  • $!Mensa escrito por Sanjuana Martínez.
    Mensa escrito por Sanjuana Martínez. Grupo Detona
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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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