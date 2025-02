San Valentín: La gran estafa del amor (Y tú de cliente VIP)

Ah, el 14 de febrero... Diario de una Pasión , sí.

Desde enero, ya nos están taladrando la cabeza con anuncios de “el regalo perfecto para tu persona especial”, como si el amor se pudiera medir en pesos y centavos. Flores, chocolates, cenas, peluches gigantes, viajes sorpresa, joyas carísimas... y claro, todo a “Te amo” como en un cuento de hadas.

Pero, ¿alguna vez se ha preguntado por qué se siente obligado a comprar mamadas este día? ¿Qué pasaría si no lo hiciera?

Todos hemos sido víctimas del gran engaño del Día del Amor (o cómo nos ven la cara de pendejos con un moño rojo). Vamos a los hechos: el Día de San Valentín no lo inventaron los románticos ni los enamorados, lo inventó el comercio.

Se supone que la fecha viene de un mártir llamado San Valentín, un sacerdote ¿Qué le pasó? Pues lo mataron, obvio. Pero... por alguna razón, siglos después decidimos que la mejor forma de honrar su memoria era comprando globos de helio y pagando cenas ridículamente caras.

Las empresas no son pendejas. Se dieron cuenta de que el amor es un negocio redondo. Así que idearon la trampa de consumo en la que “si no gastas, no amas”.

Si tienes pareja, te meten presión para que compres regalos caros, porque si no lo haces, claramente eres un miserable sin sentimientos. Si no, te venden la idea de que eres un pobrecito incompleto, pero no te preocupes, aquí hay ofertas en chocolates para que te los tragues mientras lloras a oscuras.

Básicamente, nos joden con o sin pareja.

Prácticamente inventaron el catálogo del amor moderno: gástale chingón o prepárate para el reclamo.

Ramos de rosas, cenas románticas, el mismo menú que cualquier otro día, pero con un nombre ridículo como “Cena especial para dos”. Joyas con frases cursis, si no le regalas un anillo o un collar con su nombre, no la amas suficiente. Peluches enormes que no caben en ningún lado y que nadie quiere, nadie sabe dónde meterlos, pero por alguna razón siempre están en las tiendas y siempre hay un pendejo que los compra. Globos de helio con frases estúpidas porque tu amor no está completo hasta que tienes un globo que dice “Eres mi todo”, que se desinflan apenas saliendo de la tienda. Y lo de hoy: Experiencias “únicas”, desde viajes sorpresa hasta cenas en alguna terraza.

Y si no compras nada de esto, ¡pobre de ti! Prepárate para la mirada de engaño, el “no es por el regalo, es el detalle”, y la pasiva-agresividad que va a durar semanas.

Pero también hay otro lado que sufre y nadie nota: Los solteros. Esos que se debaten entre la libertad y el “pobrecito, nadie lo quiere”.

Porque si cree que por ser soltero se salvó, ¡error! La mercadotecnia también le tiene cubierto: “Regálate algo a ti mismo” → Traducción: “Gástate dinero aunque no tengas a nadie a quién impresionar”. “Sal con tus amigos y brinden por el amor propio”→ Traducción: “Paga un cover carísimo y toma fotos pretendiendo que no te importa la fecha”. “Netflix y helado”→ Traducción: “Peor que nada”.

El mundo no soporta que sea soltero y feliz. Si no tiene pareja, el sistema quiere que llore y consuma, porque la tristeza vende más que la estabilidad emocional.

Pero yo le pregunto, ¿de verdad cree que el amor se mide en dinero?

A ver, el amor no está en los regalos, está en los detalles diarios. No es necesario invertir en una gran joya, cena o un viaje lleno de lujos.

Si tienes pareja, mejor haga algo especial todo el año. Disfrute su vida sin sentir que le falta algo. El amor no es una fecha, no es un peluche gigante, no es una cena carísima. El amor es complicidad, paciencia, respeto y hacer sentir especial a alguien (o usted mismo) sin que Mastercard esté involucrado.

Así que este San Valentín, si quieres comprar algo, hágalo. Pero que sea porque de verdad le nace, no porque el marketing le está manipulando. Y si no compra, no hay problema. Porque al final del día, el amor más valioso es el que no se puede comprar. Pero al fin y al cabo, esta es solamente mi siempre y nunca jamás humilde opinión. Y usted... ¿Qué opina?

