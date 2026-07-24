Sandinistas matan y roban. Nicaragua. Episodio II

¿Les platico? ¡Arre! La socióloga nicaragüense María Teresa Blandón, exiliada en Costa Rica, asegura que la pareja Ortega-Murillo asume que son dueños del país, «y como la vida se acaba, tienen la facultad de heredarlo a sus hijos». Menciona que la idea de colocar a sus hijos en la primera línea de sucesión se debe a que no confían en nadie y obedece a «una estrategia política». «Los lazos filiales suelen ser tan fuertes y solo podrían delegar en los hijos su poder, ante la eventualidad de una negociación preservar sus intereses políticos-económicos, estarían colocados en los hijos», sostiene la socióloga. Nicaragua: Octavio Paz tenía razón. Episodio 1 Repudio generalizado. Gobierno mexicano hace mutis: Costa Rica, Chile, Guatemala, Argentina, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador, Perú, han rechazado la liquidación de los procesos electorales en Nicaragua. Los gobiernos de esos países llaman a rectificar esta postura y garantizar plenamente los derechos políticos y libertades fundamentales de su ciudadanía. Respuesta sandinista: Desde Managua, la cancillería controlada por Rosario Murillo -esposa de Ortega- respondió con un comunicado titulado, “Los sonidos del silencio, el barullo de la indignidad”, en el que califica esta postura como “voces vasallas y servidumbres vergonzosas” instaladas en las instituciones de esos países. La sobrina nieta del héroe nacional, Augusto Sandino, educada en Gran Bretaña y Suiza, recuerda la historia compartida de «luchas antiimperialistas» y defiende la soberanía nacional frente a lo que considera injerencias externas.

¿Dónde hemos escuchado tantas veces esa manida expresión de “soberanía nacional”? Rosario es la que manda y Daniel es el florero. La vicepresidenta Rosario Murillo y el Presidente Ortega ya no disimulan el reparto de papeles.

Llevan 19 años en el poder y toda una vida compartida, desde que ambos se exiliaron en Costa Rica, a finales de los 70, cuando luchaban para derrocar al dictador Anastasio Somoza. Son demasiados lustros y batallas libradas de la mano como para que al líder sandinista le moleste que sea “la Chayo” quien ahora marque el paso. Y aunque quisiera, no podría quejarse. Daniel Ortega abusa sexualmente de su hijastra: En 1988, cuando Zoilamérica Narváez Murillo lo acusó de haberla abusado sexualmente desde que tenía once años, Rosario lo encubrió y logró alejar a la Justicia. Prefirió salvarlo a él y seguir a su lado antes que secundar a su primogénita -habida en un matrimonio anterior- que vive en Costa Rica desde entonces. Tampoco les importa a ambos imitar a Somoza o cualquier otro presidente bananero de antaño. Durante su mandato ha sido brutal la represión de protestas estudiantiles, con cientos de muertos y miles de detenidos. Todo es válido para ellos, con tal de conservar el control de Nicaragua. Como “buenos padres” piensan que la familia que manda unida permanece unida.

Y el matrimonio más poderoso de la historia nicaragüense puede atestiguar que dicha teoría funciona. No solo viven con toda la prole en un mismo recinto de Managua, incluida una ex. También gobiernan juntos con puño de hierro. Unos hijos se dedican a replicar la propaganda del despótico régimen sandinista de sus progenitores y otros a acumular dinero. Rafael: - Es el mayor de la dinastía y el financiero. - Casado y con cinco hijos -dos de ellos adoptados porque a su mujer le encantan los niños- maneja el emporio familiar. - Vela por las acciones en comunicación, cementeras, inmobiliarias, gasolina y un largo etcétera. Es responsable de fomentar la inversión nacional y de sacar tajada, cuando un proyecto cuaja. Camila: - Le encanta crear ropa y recorre las pasarelas como modelo. Papá le dejó organizar ‘Nicaragua Diseña’ desde 2012. - Hace dos años fue Agatha Ruiz de la Prada la principal atracción. Laureano: - Muere por ser cantante de ópera y el Teatro Nacional se volvió generoso anfitrión de sus “gallos”. - Estudió canto en Italia; promueve un Festival Pucciniano; se atreve con “Tosca” y “Cavalleria Rusticana” ante un público cautivo plagado de estómagos agradecidos y con la prensa leal al régimen alimentando un género que no termina de cuajar en la nación centroamericana. - Maneja la importación de petróleo y atraer inversión extranjera bajo el paraguas de “ProNicaragua”. - Colocó a su esposa, Yadira Leets, a la cabeza de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP). - Además de los moches que Laureano se lleve en los contratos, solo por sentarse con él un minuto a plantear lo que sea, hay que pagarle dos mil dólares. - De su área partió la iniciativa de construir el faraónico canal interoceánico con dinero del empresario chino, Wang Yin, para competir -según él- con Panamá. - Este proyecto terminó siendo un lamentable fiasco y Nicaragua nunca recibirá los 50,000 millones de dólares prometidos. Juan Carlos: - Fantaseaba con Hollywood y su mamá extrajo 400,000 dólares del erario para dárselos a la Paramount Pictures, con la peregrina excusa de que serviría para promocionar el turismo. - Hizo ‘Drunk Wedding’, una cinta mala con taquilla escuálida que recaudó apenas 3,000 dólares de los 400,000 que le invirtió su progenitora. - Además del cine, le encanta el rock. Toca la guitarra en una banda y transmite los vídeos de sus composiciones, por la Cadena 8 de la televisión oficial, que él mismo dirige. - Padre de tres niños, además de dirigir el canal 8, fundó y controla la agencia de producción audiovisual ‘Difuso’, que gana todos los contratos públicos. - Tiene la ventaja de dirigir la única empresa del país con permiso para usar drones y nadie dispone de mejores equipos para organizar conciertos y producciones audiovisuales. De los otros hermanos varones Ortega Murillo... - ...Daniel Edmundo lleva el Canal 4 y Maurice Facundo, el 2 y el 13, donde la familia posee una sustanciosa participación. - Maurice se volvió tan entusiasta de la represión de sus padres, que ataca con saña en redes sociales, a los estudiantes. - El último del clan, Carlos Enrique, ‘Tino’, hermanastro del resto y único hermano de la abusada, Zoilamérica Narváez Murillo, ocupa un puesto de técnico en la cadena 4. Pero antes de la diversión está el trabajo y los Ortega Murillo lo tienen claro: - Rosario Murillo se mete en todo y es el auténtico poder detrás del trono. Los ministros no se mueven sin su luz verde. Nada escapa a su control. - Ha identificado bien las características de cada hijo, les ha asignado su rol y ella misma los rodea como una gallina clueca. - Es un hecho que sus niños mamaron el cambio. El matrimonio Ortega Murillo, marxista convencido en sus años mozos, en la primera presidencia que ganó Daniel en los 80, abrazó sin tapujos el capitalismo y asumió el poder con el fervor de los conversos a la fe católica. En el 96, cuando Ortega atravesaba por el desierto político tras perder tres elecciones consecutivas, Rosario intervino para alejarlo de los asesores revolucionarios y empezar a sustituirlos por jóvenes educados en Estados Unidos. Cajón Desastre: - Mañana el Episodio III de esta serie: Nicaragua toca fondo con Daniel Ortega y Rosario Murillo.