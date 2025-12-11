$!Santuarios, sanatorios y osarios.

¿Les platico? ¡Arre!

Esto se me ocurrió después de más o menos ver la entrevista a Jorge Álvarez Máynez, que me recomendó Horacio Tijerina, ex presidente del MC en Nuevo León.

El coordinador nacional de las naranjas podridas se siente en un santuario; necesita urgentemente un sanatorio y va que vuela pa´l osario... político, claro.

Al entrevistador de la CDMX que lo tuvo en su estudio, se le olvidó preguntarle por qué salió corriendo la noche del 19 de mayo de 2024, empujando a Lorenia Canavati, a Martha Herrera y a quien se le puso enfrente en el estrado que se desplomó encima de la muchedumbre.

Diez muertes y decenas de heridos hubo en ese accidente provocado por un montaje del gigantesco templete, hecho como acostumbra hacer las cosas el gobierno del “nuevo” NL: con las extremidades inferiores.

A la fecha, al menos 5 personas siguen recibiendo tratamiento debido a las secuelas de las lesiones que sufrieron ese día.

Ni el gobierno del Tal Samuel, ni la dirigencia nacional del MC, ni la estatal, se han hecho cargo de los gastos médicos de tales personas. Tengo sus nombres, teléfonos celulares y direcciones, por si a alguien de los responsables le interesa.