Santuarios, sanatorios y osarios

/ 11 diciembre 2025
    Santuarios, sanatorios y osarios
    Horacio Tijerina, Miguel Sánchez Rivera, Dante Delgado y Samuel García. Cuotas y cuates. Foto: MC NL

Plácido Garza DETONA Estos son los tres estados de la política mexicana, unos días antes de que termine el 2025

¿Les platico? ¡Arre!

Esto se me ocurrió después de más o menos ver la entrevista a Jorge Álvarez Máynez, que me recomendó Horacio Tijerina, ex presidente del MC en Nuevo León.

El coordinador nacional de las naranjas podridas se siente en un santuario; necesita urgentemente un sanatorio y va que vuela pa´l osario... político, claro.

Al entrevistador de la CDMX que lo tuvo en su estudio, se le olvidó preguntarle por qué salió corriendo la noche del 19 de mayo de 2024, empujando a Lorenia Canavati, a Martha Herrera y a quien se le puso enfrente en el estrado que se desplomó encima de la muchedumbre.

Diez muertes y decenas de heridos hubo en ese accidente provocado por un montaje del gigantesco templete, hecho como acostumbra hacer las cosas el gobierno del “nuevo” NL: con las extremidades inferiores.

A la fecha, al menos 5 personas siguen recibiendo tratamiento debido a las secuelas de las lesiones que sufrieron ese día.

Ni el gobierno del Tal Samuel, ni la dirigencia nacional del MC, ni la estatal, se han hecho cargo de los gastos médicos de tales personas. Tengo sus nombres, teléfonos celulares y direcciones, por si a alguien de los responsables le interesa.

$!Santuarios, sanatorios y osarios.
Santuarios, sanatorios y osarios. Foto: Grupo Detona

Álvarez Máynez abandonó a todos a su suerte para atenderse en el Hospital San José de Monterrey y dos horas después regresó al lugar de los hechos a tomarse fotos supuestamente ayudando a la gente. Sus propios compañeros le reclamaron lo que hizo.

Por cierto, todos los candidatos que cerraron sus campañas en ese evento, perdieron, pero fueron compensados por el Tal Samuel con sub secretarías, direcciones y otros puestos de bajo rango en su gobierno.

¿Cuántos como Álvarez Máynez?

- El Señor de Palenque y los Pavorreales que sentó en su santuario para fortalecer a CSP, pero vuela cada tres meses a atenderse en un sanatorio de La Habana y huele a osario, no solo por su edad.

- El mismo Samuel García -que anda en su santuario itinerante- huele a sanatorio y le espera pronto el mismo osario de su compadre Álvarez Máynez.

- Antes de que termine el próximo año, Adán Augusto López dejará su santuario en el Senado, para ir a atenderse a un sanatorio y terminar su vida política en el osario.

- Otros, los gobernadores de Sinaloa (Rubén Rocha) y de Sonora (Alfonso Durazo).

¿Quiénes más?

Sobran “héroes”, faltan responsables

Aumenta a 10 los muertos por desplome de escenario de MC

Cajón Desastre:

- Los muertos políticos avisan con tiempo, que se sienten mal. Hay que ayudarles...a bien morir.

- Mañana cambio, completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

