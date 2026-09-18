Se necesitan perfiles políticos y administrativos idóneos en la selección de los candidatos a las alcaldías

Ya se abrieron las puertas para recorrer el camino que conducirá a la celebración de las elecciones para las presidencias municipales en 2027. No pasará mucho tiempo antes de que los primeros nombres comiencen a ser lanzados al aire con la seguridad de ir por el puesto en la jornada electoral del próximo año, pues la carrera ya ha iniciado, aunque en forma lenta; sin embargo, las disposiciones electorales ya han dado luz para el arranque.

La selección deberá estar formada por aspirantes probos, elegidos bajo reglas no sólo políticas, pues los candidatos también deben ser competidores natos en materia administrativa, de manera que demuestren poseer una capacidad que no sea artificial ni huera. Asimismo, se requiere que los dirigentes de los partidos políticos manifiesten tener madurez para la elección y perspicacia para diferenciar los juegos de poder; sólo así evitarán situarlos en un mal equilibrio que los pondría en la posibilidad de perder en la jornada. Para situar en el recorrido a los posibles corredores con mayor margen de triunfo, se necesita reforzar la unidad partidista con el fin de fortalecer la calidad de los preferidos, los cuales deberán ser aceptados primero por sus miembros y, una vez aprobados, proponerlos al electorado. Para convencer a los votantes, los candidatos deben sobresalir en diversas aptitudes, entre ellas ser recipiendarios de conocimientos académicos, poseer una honradez sin mancha, establecer una distancia con los poderes fácticos y tener la capacidad de reunir una fuerza para cambiar, si es necesario, los trayectos de beneficio social. Esos requisitos deben ser muy bien ponderados, pues si se escoge a candidatos que cumplan con esas particularidades, es seguro que ellos, a su vez, seleccionarán a colaboradores con esos mismos rasgos. Esto ofrecerá a la ciudadanía gobiernos municipales transparentes en sus actividades y honestos en sus finanzas, así como presidentes que realmente cumplan con lo que se comprometieron en su campaña política. Y si durante la contienda actuaron sin actitudes de soberbia ni poses de perdonavidas –con el claro objetivo de obtener los votos necesarios para ganar la elección–, deberán manifestarse de la misma manera durante sus periodos como alcaldes; de lo contrario, caerán en la mentira y en la falta de respeto a la ciudadanía.