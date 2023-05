Se puede decir...Que a donde fueres haz lo que “vieres”

Pero no se puede decir...Que eso hizo doña “Claudia”. Al visitar a la Laguna la Señora, muy obediente, imitó al aspirino de MORENA y llegó muy ataviada con un elegante y costoso sombrero, y no con uno cualquiera de paja, que no se supo si fue para protegerse del Astro Rey, o fue para no desentonar con don Armando Guadiana que usa elegante y caro sombrero, en fin, ella vino, vió y se fue, algo decepcionada, al palpar que al que vino a darle su apoyo con su presencia, nada tiene que hacer como candidato a la gubernatura coahuilense, que ni yendo a bailar a Chalma podrá obtener, a menos “suceda” un milagro.