Se puede decir.... Que a la virtual Presidenta electa se le ve “diferente”

Pero no se puede decir... Que es “natural”. En todas sus apariciones después de su triunfo arrollador, se le nota tranquila, en paz y relajada, y en cuanto a su aspecto personal, ya se dejó maquillar un poco y discretamente, aunque su peinado sigue siendo el mismo, me gustaría que se quitara la cola de caballo y se hiciera otro peinado, pero es el gusto de ella, también me gustó el repentino cambio de su voz, más convincente, agradable y normal y el gesto de su rostro es amigable y en cuanto a su sonrisa, refleja con suma satisfacción que será la primer “mujer” Presidenta.