Se puede decir... Que abundan las ovejas “descarriadas”

Pero no se puede decir... Que no les importa manchar a la “Iglesia”. Ahora resulta que un Obispo mexicano, que en un principio lo habían reportado como desaparecidito, resultó que el líder católico apareció en un motel de paso en completo estado de inconsciencia, el cual fue visto de que entró a dicho lugar en compañía de un sujeto del mismo sexo, siendo aquí lo importante, es de que el religioso fue encontrado todavía con vida, y que se encontraba invadido de varias sustancias tóxicas, no cabiendo la menor duda de que el personaje, andaba en “malos” pasos.