Se puede decir... Que AMLO busca quién le cuide las “espaldas”

Pero no se puede decir... Que Claudia Sheinbaum es la “indicada”. Por eso, durante todo el tiempo que lleva al frente de su mandato, lo ha utilizado en estar puliendo a la estrella de sus corcholatas, y lo ha venido haciendo, no porque sea la mejor, si no más bien, porque es la más manejable, y si llega a ser presidente de México, puede influir y hacer con ella lo que mejor convenga a sus intereses, como por ejemplo lo proteja, porque sabe que le lloverán acusaciones de orden penal, peligrando su libertad y solo tal personaje, lo salvaría de cualquier “asunto” legal.