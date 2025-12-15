Se puede decir... Que amor con amor se paga’

El más reciente libro escrito por AMLO, gracias a su hermano del alma Adán Augusto López Hernández, va que vuela a ser un Best Sellers, ya que está agotado, simple y sencillamente porque él los compró todos para regalarlos en esta Navidad, con dinero de los mexicanos, disculpen, con dinero propio que ha ganado con el sudor de su frente, en lo que lleva de vida, y con lo que así le paga, o mejor dicho le corresponde con real agradecimiento lo que le ha ayudado y apoyado en su larga y fructífera “carrera” política.