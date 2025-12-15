Se puede decir... Que amor con amor se paga’

/ 15 diciembre 2025
    Se puede decir... Que amor con amor se paga’
    Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes para presentar su nuevo libro “Grandeza”, editado por Grupo Planeta. Foto: Cuartoscuro/©López Obrador

Pero no se puede decir... Que también con la misma “moneda”

El más reciente libro escrito por AMLO, gracias a su hermano del alma Adán Augusto López Hernández, va que vuela a ser un Best Sellers, ya que está agotado, simple y sencillamente porque él los compró todos para regalarlos en esta Navidad, con dinero de los mexicanos, disculpen, con dinero propio que ha ganado con el sudor de su frente, en lo que lleva de vida, y con lo que así le paga, o mejor dicho le corresponde con real agradecimiento lo que le ha ayudado y apoyado en su larga y fructífera “carrera” política.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

