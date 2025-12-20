Se puede decir... Que Banxico se soltó el ‘pelo’

Opinión
/ 20 diciembre 2025
    Se puede decir... Que Banxico se soltó el ‘pelo’
    En la imagen el edificio del Banco de México (Banxico) en el Centro Histórico de Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

Pero no se puede decir... Que hoy sí se fue hasta la “cocina”

El recorte que ha hecho en la tasa de interés, ha sido sobre las rodillas, ya que exageró en ello, pues tal parece que la Junta de Gobierno de la Institución, que en un arranque al azahar o de votación actuó a la ligera, dando un regalo de Navidad, con el acto de bajar la tasa de nuevo, la que puso al siete por ciento, poniendo como pretexto a la despiadada inflación, que esa sí, para nada baja, sin tomar en cuenta la fuga de capitales, que es otro de los renglones que con esa “baja” la acelerará.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

