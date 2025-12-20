Se puede decir... Que Banxico se soltó el ‘pelo’

El recorte que ha hecho en la tasa de interés, ha sido sobre las rodillas, ya que exageró en ello, pues tal parece que la Junta de Gobierno de la Institución, que en un arranque al azahar o de votación actuó a la ligera, dando un regalo de Navidad, con el acto de bajar la tasa de nuevo, la que puso al siete por ciento, poniendo como pretexto a la despiadada inflación, que esa sí, para nada baja, sin tomar en cuenta la fuga de capitales, que es otro de los renglones que con esa “baja” la acelerará.