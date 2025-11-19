Se puede decir... Que Claudia se ‘engalla’

/ 19 noviembre 2025
    Se puede decir... Que Claudia se ‘engalla’
    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante conferencia de prensa en Palacio Nacional donde opinó sobre la marcha de la Generación Z el pasado Sábado en la cual hubo enfrentamiento con la policía. Foto: Cuartoscusro/Andrea Murcia Monsivais

Pero no se puede decir... Que es “fuerte”

Por la presión de la Marcha Z, afirmó tener firmeza, agallas y coraje, ante la violencia de ellos, y para nada se asusta, sino al contrario, su Gobierno se fortalece, crece y no se debilita, y todo eso, no va a quedar ahí, porque todos los causantes serán investigados conforme a Derecho por la Fiscalía de la CDMX, y demostrar que están fuera de la Ley, y que Ella jamás se rajará, sobre todo porque tiene el apoyo y el respaldo del pueblo, pero sí, Presidenta, recuerde tener paciencia y serenidad, porque el que se “enoja” pierde.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

