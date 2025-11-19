Se puede decir... Que Claudia se ‘engalla’

Por la presión de la Marcha Z, afirmó tener firmeza, agallas y coraje, ante la violencia de ellos, y para nada se asusta, sino al contrario, su Gobierno se fortalece, crece y no se debilita, y todo eso, no va a quedar ahí, porque todos los causantes serán investigados conforme a Derecho por la Fiscalía de la CDMX, y demostrar que están fuera de la Ley, y que Ella jamás se rajará, sobre todo porque tiene el apoyo y el respaldo del pueblo, pero sí, Presidenta, recuerde tener paciencia y serenidad, porque el que se “enoja” pierde.