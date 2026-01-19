Se puede decir... Que Cuba está en la ‘gloria’

Para empezar, por años ha recibido exagerado apoyo petrolero de México, sin contar los honorarios que recibe de los doctores que trabajan en nuestro país, asimismo, se beneficia de lo que le dan diferentes pueblos que son y ejercen o tienen por igual, gobierno dictatorial, por eso vive sin la menor preocupación, y así seguirá por el tiempo que quiera, sobre todo oprimiendo a sus gobernados que aún le quedan, y que nunca pudieron salir de la Isla, porque ese fue su “cruel” destino .