Se puede decir... Que Cuba está en la ‘gloria’

Opinión
/ 19 enero 2026
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno podría fungir como “un vehículo de comunicación” entre Estados Unidos y Cuba. Foto: EFE/Mario Guzmán

Pero no se puede decir... Que por todos lados recibe “ayuda”

Para empezar, por años ha recibido exagerado apoyo petrolero de México, sin contar los honorarios que recibe de los doctores que trabajan en nuestro país, asimismo, se beneficia de lo que le dan diferentes pueblos que son y ejercen o tienen por igual, gobierno dictatorial, por eso vive sin la menor preocupación, y así seguirá por el tiempo que quiera, sobre todo oprimiendo a sus gobernados que aún le quedan, y que nunca pudieron salir de la Isla, porque ese fue su “cruel” destino .

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

