Se puede decir... Que Cuba recibe tiro de ‘gracia’
/ 12 enero 2026
Pero no se puede decir... Que ya se le venía ‘venir’
La isla cubana que ha vivido de la ayuda de sus aliados, ahora con motivo de la caída de Nicolás Maduro, el desalmado de Donald Trump, le apretará los tornillos al máximo, suspendiéndole el petróleo que sistemáticamente cada mes le regalaba o simplemente le enviaba a Venezuela, al igual que lo hace México, que en estos momentos ha puesto sus barbas a remojar, porque si procede o le sugiere a nuestro país que también haga lo mismo, y si no obedece, recibiremos en carne viva la presión del “tío” Sam.