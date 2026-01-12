Se puede decir... Que Cuba recibe tiro de ‘gracia’

Opinión
/ 12 enero 2026
    Se puede decir... Que Cuba recibe tiro de ‘gracia’
    FOTO: RAMÓN ESPINOSA/AP

Pero no se puede decir... Que ya se le venía ‘venir’

La isla cubana que ha vivido de la ayuda de sus aliados, ahora con motivo de la caída de Nicolás Maduro, el desalmado de Donald Trump, le apretará los tornillos al máximo, suspendiéndole el petróleo que sistemáticamente cada mes le regalaba o simplemente le enviaba a Venezuela, al igual que lo hace México, que en estos momentos ha puesto sus barbas a remojar, porque si procede o le sugiere a nuestro país que también haga lo mismo, y si no obedece, recibiremos en carne viva la presión del “tío” Sam.

Temas


Petróleo
Política Internacional

Localizaciones


Cuba

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

