Se puede decir... Que Cuba recibe tiro de ‘gracia’

La isla cubana que ha vivido de la ayuda de sus aliados, ahora con motivo de la caída de Nicolás Maduro , el desalmado de Donald Trump , le apretará los tornillos al máximo, suspendiéndole el petróleo que sistemáticamente cada mes le regalaba o simplemente le enviaba a Venezuela, al igual que lo hace México, que en estos momentos ha puesto sus barbas a remojar, porque si procede o le sugiere a nuestro país que también haga lo mismo, y si no obedece, recibiremos en carne viva la presión del “tío” Sam.