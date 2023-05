Pero no se puede decir...Que ya fue “coronado”. En el Reino Unido, el sucesor de la longeva y fallecida reina Isabel Segunda, su hijo mayor recibió la corona para ser el rey Carlos lll, con la Corona de San Eduardo, en una ceremonia austera fuera de serie, totalmente distinta y donde su esposa Camila también fue ceñida sus cienes con la Corona Real, y créase o no, al verlos a ambos con la corona a cuestas, no les queda, y a leguas se ve y se siente, que no tienen la talla de reyes, pero el tiempo será quien decida si se merecen sí o no, la “Monarquía” Británica.