Se puede decir... Que es por ‘demás’

Opinión
/ 9 noviembre 2025
    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Pero no se puede decir... Que el actual poder es “ineludible”

El ex presidente al estar al frente del mando de la actual administración, no cabe la menor duda de que todos le obedecen a ciegas y se pliegan a él, y mientras viva llevará la batuta, y todos los miembros del Gabinete, le obedecerán a pié juntillas, principiando por Claudia, que se hincan ante el todo y poderoso AMLO que los tiene en un puño, y si alguien llegara a protestar, bastaría que lo apriete para eliminarlo, es por eso que nadie dá un paso sin que lo autorice, ya que él tiene la “última” palabra.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

