Se puede decir... Que es por ‘demás’

El ex presidente al estar al frente del mando de la actual administración, no cabe la menor duda de que todos le obedecen a ciegas y se pliegan a él, y mientras viva llevará la batuta, y todos los miembros del Gabinete, le obedecerán a pié juntillas, principiando por Claudia, que se hincan ante el todo y poderoso AMLO que los tiene en un puño, y si alguien llegara a protestar, bastaría que lo apriete para eliminarlo, es por eso que nadie dá un paso sin que lo autorice, ya que él tiene la “última” palabra.