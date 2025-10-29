Se puede decir... Que es por ‘demás’

Opinión
/ 29 octubre 2025
    Se puede decir... Que es por ‘demás’
    Claudia Sheinbaum, primera presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México durante la entrega de banda presidencial en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

Pero no se puede decir... Que el actual poder es “ineludible”

El ex presidente al estar al frente del mando en la actual administración, no cabe la menor duda de que todos le obedecen a ciegas y se pliegan a él, y mientras viva llevará la batuta, y todos los miembros del Gabinete, le obedecerán a pié juntillas, principiando por Claudia, que se hincan ante el todo y poderoso AMLO que los tiene en un puño, y si alguien llegara a protestar, bastaría que lo apriete para eliminarlo, es por eso que nadie dá un paso sin que lo autorice, ya que él tiene la “última” palabra.

