Se puede decir... Que está en la cuerda ‘floja’

A un paso de invadir Venezuela se halla Trump, lo que ha puesto al aún presidente Nicolás Maduro colocarse con un pie en el estribo, y salir del país bolivariano, antes que dejarse atrapar por el presidente diabólico, que ya se frota las manos por echarle el guante, meta que tiene fijada desde hace tiempo, y que al parecer se acerca para realizar el ataque planeado, que si lo hace, sea en una operación relámpago, y no se exponga a los venezolanos a librar un enfrentamiento en contra del tremendo poderío gringo, donde correrían “ríos” de sangre.