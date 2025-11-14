Se puede decir... Que está en la cuerda ‘floja’

Opinión
/ 14 noviembre 2025
    Se puede decir... Que está en la cuerda ‘floja’
    Se espera que el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más avanzado de EU, llegue a las aguas frente a Venezuela en días, una demostración de poder militar no vista en América Latina durante generaciones. Foto: AP/Lise Aserud

Pero no se puede decir... Que está por “huir”

A un paso de invadir Venezuela se halla Trump, lo que ha puesto al aún presidente Nicolás Maduro colocarse con un pie en el estribo, y salir del país bolivariano, antes que dejarse atrapar por el presidente diabólico, que ya se frota las manos por echarle el guante, meta que tiene fijada desde hace tiempo, y que al parecer se acerca para realizar el ataque planeado, que si lo hace, sea en una operación relámpago, y no se exponga a los venezolanos a librar un enfrentamiento en contra del tremendo poderío gringo, donde correrían “ríos” de sangre.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

