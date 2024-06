Se puede decir... Que ex director de Pemex seguirá “encarcelado”

Pero no se puede decir... Que por delitos no “para”. Ahora su situación jurídica ronda en una residencia de lujo que tiene en Lomas de Bezares, y que al parecer compró con dinero de origen ilícito, con lo que Emilio Lozoya, quedó sorprendido, ya que su pretensión era entregarla a la Petrolera en señal de trato para resarcir el quebranto que causó a la empresa cuando la dirigía, pero no contaba que el dinero con el compró dicho inmueble, sería descubierto de que provino de actividades ilegales, y que no pudo probar lo contrario, por eso ahora, afronta un delito más en “su” haber.